Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης - Σμιθ: Οι επενδύσεις της Microsoft στην Ελλάδα στο επίκεντρο της συνάντησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τετ α τετ του πρωθυπουργού με τον με τον Αντιπρόεδρο ΔΣ και Πρόεδρο της Microsoft. Η ατζέντα της συνάντησης.

-

Οι επενδύσεις της Microsoft στην Ελλάδα ήταν μεταξύ άλλων αντκείμενο της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντιπρόεδρο ΔΣ και Πρόεδρο της Microsoft Brad Smith, στο περιθώριο της 28ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28), στο Ντουμπάι.

Στην συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος της επένδυσης για το Data Center της Microsoft στην Ελλάδα, μαζί με το εθνικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού και τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης τον κ. Smith για τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σακελλαροπούλου - Γεραπετρίτης για επίσκεψη Ερντογάν: Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο

Φορολογία: Οι 22 αλλαγές από το νέο έτος - Ποιους αφορούν

Κυψέλη - Τροχαίο: Μηχανή έπεσε σε δέντρο - Νεκρός ο αναβάτης