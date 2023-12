Κοινωνία

Καιρός: 'Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία την Κυριακή

Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, και ισχυροί άνεμοι θα σαρώσουν τη χώρα. Πότε και ποιες περιοχές θα μπούν στο... μάτι της κακοκαιρίας.

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην ανατολική και νότια χώρα από αργά το απόγευμα της Κυριακής (03-12-2023) έως και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ:

Α. Από αργά το απόγευμα της Κυριακής (03-12-2023) έως και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (περιοχή Λήμνου - Σαμοθράκης).

Β. Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) μέχρι αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά τόπους την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και την ανατολική νησιωτική χώρα.





