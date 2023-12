Καιρός

Κακοκαιρία: Κυριακή με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Που και πότε θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Τι καιρό θα κάνει την Δευτέρα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, την Κυριακή στα δυτικά, βαθμιαία στα βόρεια και από αργά το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από αργά το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (περιοχή Λήμνου-Σαμοθράκης). Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και στα βόρεια πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα κυμανθεί από 05 έως 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, που το βράδυ θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Το βράδυ θα εξασθενήσουν και στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μέχρι και τις απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα το απόγευμα στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα ανατολικά στα 5 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στην περιοχή της Σαμοθράκης ενώ στη δυτική Μακεδονία θα σταματήσουν. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες και από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 2-3 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση. Το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, από 08 έως 15 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην περιοχή της Λήμνου. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 5 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Στην ανατολική και νότια χώρα την Δευτέρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (περιοχή Λήμνου, Σαμοθράκης) και μέχρι αργά το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στην ανατολική νησιωτική χώρα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 πιθανώς 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια, η οποία στα βόρεια θα είναι της τάξης των 5 με 6 βαθμών Κελσίου, ενώ στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα κυμανθεί από το μηδέν έως τους 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές από 10 έως 18 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννα Τερζή: Ο καρκίνος, το χειρουργείο και η αποκατάσταση

Βόλος: Πέθανε ξαφνικά πατέρας δύο παιδιών

“I LOVE Σου Κου” - Οικονομάκου: τα παιδιά, το λάθος και “Ο Πρώτος από εμάς” (βίντεο)