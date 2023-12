Παράξενα

Τρίκαλα: Ηλικιωμένος με άνοια εξαφανίστηκε και βρέθηκε... στα Γιάννενα

Πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε, το συμβάν που ταλαιπώρησε τον ηλικωμένο και αναστάτωσε τους δικούς του ανθρώπους.

Απανωτά ήταν τα περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων στην πόλη των Τρικάλων τις τελευταίες ημέρες, στα περισσότερα από τα οποία, το τέλος ήταν αίσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας της πόλης trikalanews.gr , ένας άνδρας περίπου 73 ετών που φέρεται να πάσχει από γεροντική άνοια εξαφανίστηκε την Παρασκευή.

Η οικογένειά του άρχισε να τον αναζητεί και ειδοποίησε και τις Αρχές.

Λίγες ώρες αργότερα όμως, ο άνδρας βρέθηκε στα Γιάννενα, στα οποία όπως αποδείχτηκε είχε μεταβεί με λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος επέστρεψε σώος και αβλαβής στην οικογένειά του κι έτσι έλαβε τέλος η περιπέτειά του.

Πηγή: Trikalanews.gr

