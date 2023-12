Οικονομία

Επιδόματα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές του Δεκεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες παροχές θα καταβληθούν το μήνα αυτό από τους δύο φορείς και σε ποιες ακριβείς ημερομηνίες.

-

Συνολικά 222.888.557 ευρώ θα καταβληθούν σε 404.692 δικαιούχους, από τις 4 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε σχετική ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα όπως εξήγγειλε το Υπουργείο:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

από τις 4 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 22,5 εκατ. ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 5 Δεκεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 12.388.557 ευρώ σε 28.162 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

160 εκατ. ευρώ σε 346.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, δώρο Χριστουγέννων και λοιπά επιδόματα,

22 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

6 εκατ. ευρώ σε 23.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πέθανε ξαφνικά πατέρας δύο παιδιών

Ελαιόλαδο: Πατέρας και γιός πιάστηκαν σε "εργαστήριο" με δεκάδες τόνους νοθευμένου λαδιού (εικόνες)

Γιάννα Τερζή: Ο καρκίνος, το χειρουργείο και η αποκατάσταση