Basket League: Άνετη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Καρδίτσα

Με μεγάλη διαφορά, τόσο στο σκορ όσο και στον έλεγχο της μπάλας, οι πράσινοι συνέχισαν το σερί νικών τους στη διοργάνωση.

Το αήττητο σερί του στη Basket League συνέχισε ο Παναθηναϊκός, που επιβλήθηκε πολύ εύκολα της Καρδίτσας με 77-53 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 μπλοκ και ο Λούκα Βιλντόσα με 15 πόντους και 8 ασίστ ξεχώρισαν για τους «πράσινους», που έχουν την προσοχή τους στραμμένη στη δύσκολη διπλή υποχρέωση που τους περιμένει στη Euroleague, με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη και τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα. Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός αποστολής τον Λεσόρ και δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Μήτογλου, ενώ και ο Γκριγκόνις -αν και ξεκίνησε- έπαιξε μόλις πέντε λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 47-28, 64-41, 77-53

Το παιχνίδι -όπως αναμενόταν- δεν είχε ιδιαίτερη... ιστορία. Φέρνοντας τη μπάλα κοντά στο καλάθι, όπου οι παίκτες του δεν είχαν αντίπαλο, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 26-10 στο 9ο λεπτό (με επιμέρους σκορ 17-2) και 42-20 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Το «τριφύλλι» στη συνέχεια κατέβασε... στροφές, με τους Βιλντόσα και Αντετοκούνμπο να είναι οι πιο κεφάτοι, ενώ η Καρδίτσα προς το τέλος «έτρεξε» ένα σερί 10-0 και μείωσε προσωρινά σε 68-52, αλλά στα τελευταία 2,5 λεπτά οι γηπεδούχοι άνοιξαν και πάλι την «ψαλίδα».

Διαιτητές: Ζακεστίδης, Μηλαπίδης, Σκανδαλάκης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Βιλντόσα 15 (2τρ., 8ασ.), Γκραντ 40, Αντετοκούνμπο 20 (8ρ., 3κοψ.), Γκριγκόνις, Μαντζούκας 5 (1τρ., 7ρ.), Καλαϊτζάκης 10 (1), Γκάι 5, Μπαλτσερόβσκι 5, Σλούκας 5 (1), Σαμοντούροφ 4, Ναν 4

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάιτ 6 (7ρ.), ΜακΚάλουμ 2, Μπιουκάναν 5, Κλάσεν 3 (1τρ., 6ασ.), Καμπερίδης 10 (3τρ., 4κλ.), Σμιθ 10, Μαλέλης 3 (1), Δίπλαρος (8ασ.), Χρηστίδης 9 (7ρ.), Τσούκας, Αβδάλας 5.

