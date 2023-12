Οικονομία

Αγορά: Τα Χριστούγεννα έφτασαν στα καταστήματα της Αθήνας

Ρεπορτάζ για την προσέλευση, την ποικιλία αλλά και τις τιμές στα εποχιακά είδη, από τις εμπορικές πιάτσες της πρωτεύουσας.

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα και οι καταναλωτές σπεύδουν στα καταστήματα με χριστουγεννιάτικα είδη, ώστε να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τον στολισμό του σπιτιού τους.

Όπως μεταδίδει η οικονομική – εμπορική συντάκτρια του ΑΝΤ1 Αντιγόνη Θάνου, οι τιμές στα στολίδια ξεκινούν από 40 λεπτά και φτάνουν τα 20€. Για παράδειγμα ένας καρυοθραύστης κοστίζει γύρω στα 15 ευρώ, οι χριστουγεννιάτικες μπάλες από 1,80 ευρώ έως 15 ευρώ και τα λαμπάκια ξεκινούν από 12 ευρώ και φτάνουν τα 70€.

Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές φέτος στα στολίδια και τα χριστουγεννιάτικα δέντρα είναι μειωμένες 25% σε σχέση με πέρυσι, γιατί έχει γίνει μείωση του κόστους στα μεταφορικά. Η ιδιοκτήτρια σχετικού καταστήματος Σίσση Αλεξιάδου, σημείωσε: «Έχουν μειωθεί οι τιμές φέτος γιατί έχουμε μειώσει στα μεταφορικά και αυτό βοήθησε πολύ τους καταναλωτές υπάρχει δέντρο το οποίο είχε 320 € και φέτος έχει 220 € μεγάλη έκπτωση οι περισσότεροι αγοράζουν δέντρα άλλοι απλά αγοράζουν κάποια στολίδια για να προσθέσουν στο ήδη δέντρο τους».

Γέμισε με… έλατα το κέντρο της Αθήνας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τα χριστουγεννιάτικα έλατα από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής έχουν “στρατοπεδεύσει” σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας και κυρίως στο Πεδίο Άρεως, κάνοντας το χωριό και το έλατό του, γνωστό σε όλη τη χώρα. Οι τιμές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Η τιμή στο φυσικό έλατο με ύψος 1,80-2 μέτρα ξεκινά από 40€ και φτάνει στα 90€, και από 2 μέτρα μέχρι 2,50 το κόστος κυμαίνεται από 60 μέχρι και 120 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα έλατα φτάνει ακόμη και τα 200€. Τα τεχνητά δέντρα ξεκινούν από 60€ και ανάλογα το ύψος και την πυκνότητα, μπορούν να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν, τα 200€.

Ο κ. Αργύρης, ελατοπαραγωγός, ανέφερε: «Έρχεται ο κόσμος. Μας ξέρει γιατί είμαστε κάθε χρόνο. Εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Κάνουν την έρευνα σχετικά με τις τιμές. Εδώ διαθέτουμε έλατα και κομμένα και σε γλάστρα, και μπορούν να κάνουν μεταφύτευση. Οι τιμές στα ίδια επίπεδα με πέρσι».

Οι περισσότεροι καταναλωτές πάντως, θα αρκεστούν σε λιγότερες χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω των γενικών ανατιμήσεων στην αγορά.

