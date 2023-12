Αθλητικά

Super League: Ο Παναιτωλικός “συνέτριψε” την Κηφισιά στο Αγρίνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ξεκόλλησε» από την «ουρά» ο Παναιτωλικός, μετά τη νίκη κόντρα στην Κηφισιά.

-

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ο Παναιτωλικός επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη έφτασε στην ευρεία νίκη χάρη στα γκολ των Ζοάο Πέδρο (45’+1’ πέναλτι), Φρεντερίκο Ντουάρτε (61’) και Μπρούνο Ντουάρτε (78’) ενώ ειδικά στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να είχε φτάσει και σε άλλα τέρματα.

Το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης, ήταν… Παναιτωλικός εναντίον Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς σταμάτησε στο 9’ στο αριστερό «γάμα» της εστίας του το δυνατό σουτ του Φακούντο Πέρες ενώ στο 12’ και το 17’ είπε «όχι» στις δύο προσπάθειες του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη.

Στο 25’, τα «καναρίνια» είχαν την καλύτερη στιγμή τους, όταν από γύρισμα του Φρεντερίκο Ντουάρτε από τα αριστερά, ο αφύλακτος Ζοάο Πέδρο έβαλε την προβολή αλλά ο Αναγνωστόπουλος με το σώμα είχε απάντηση, ενώ στην επαναφορά το σουτ του Χατζηθεοδωρίδη κόντραρε στα σώματα αμυνόμενων.

Απέναντι στις σημαντικές ευκαιρίες του Παναιτωλικού, η Κηφισιά είχε να αντιπαρατάξει μόνο τις εξαιρετικές εμπνεύσεις του Τιεβί Μπιφουμά, ωστόσο το πλασέ του Παναγιώτη Πρίτσα (23’) ήταν αδύναμο ενώ ο Αντριου Τεττέη (39’) γλίστρησε και δεν μπόρεσε να πλασάρει καλά από πλεονεκτική θέση τον Στέφανο Καπίνο.

Στο τέλος του πρώτου μέρους, εν τέλει, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Μετά από φάση διαρκείας και προσπάθεια του Πέρες, ο Ανόρ Χουάνπι μπήκε στην περιοχή και, προτού πλασάρει, ανατράπηκε από τον Ματέους Σάντος Μπαρμπόσα. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Ζοάο Πέδρο που δε λάθεψε για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ανεβάσουν τις γραμμές τους, ωστόσο άφηναν κενά στα μετόπισθεν. Κι αν ο Πέδρο Σίλβα Τορεχόν δε βρήκε στόχο με το αριστερό μονοκόμματο στο 50’, δε συνέβη το ίδιο με τον Ντουάρτε στο 61’ – εξαιρετική η καρφωτή κεφαλιά του 24χρονου Πορτογάλου μετά από σέντρα του Τορεχόν από τα αριστερά.

Οι Αγρινιώτες, έχοντας το momentum, θέλησαν να φτάσουν και σε τρίτο γκολ, όμως ο Αναγνωστόπουλος έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Γιώργου Λιάβα (63’) ενώ αυτό του Χουάνπι (65’) ήταν άστοχο.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου θα μπορούσε να μπει ξανά στο ματς στο 71’, όμως η εξαιρετική ατομική ενέργεια του Ογκνιέν Οζέγκοβιτς σταμάτησε στην εκτίναξη του Καπίνο.

Τρία λεπτά μετά, η κεφαλιά του Τζακ Ιπαλίμπο δε βρήκε στόχο, για να έρθει στο 78’ το 3-0 για τον Παναιτωλικό από στημένη φάση. Στο φάουλ του Χουάνπι, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε με το πόδι την πρώτη προσπάθεια του Μπρούνο Ντουάρτε, αλλά στην επαναφορά ο 29χρονος Αργεντινός με δυνατό πλασέ βρήκε δίχτυα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Παναιτωλικού.

Στις καθυστερήσεις, ο Καπίνο κράτησε ξανά το μηδέν για την εστία του, σταματώντας σε τετ α τετ τον Νικολάς Αντερέγκεν. Αν δεν ήταν κι ο τραυματισμός του Μπρούνο Ντουάρτε στο φινάλε, όλα θα ήταν ιδανικά για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη που ξεκόλλησε από την τελευταία θέση, ξεπερνώντας την Κηφισιά του Γιάννη Αναστασίου, η οποία προβλημάτισε με την εμφάνισή της.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Μπρ. Ντουάρτε, Πέρες – Μπαρμπόσα, Λαντρ, Ιπαλίμπο, Παρράς.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Οικονόμου, Μπρ. Ντουάρτε, Μλάντεν (88’ Στάγιτς), Τορεχόν, Λιάβας (88’ Μαυρίας), Πέρες (57’ Μπαλντασάρα), Χατζηθεοδωρίδης (82’ Ντίαζ), Χουάνπι (83’ Ξενιτίδης), Ζοάο Πέδρο, Φρ. Ντουάρτε.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Αναγνωστόπουλος, Πέιος (35’ Αντούνες), Πρίτσας (46’ Ιλιεφ), Βαφέας, Λαντρ, Μπαρμπόσα (56’ Οζέγκοβιτς), Μπιφουμά (69’ Αντερέγκεν), Ιπαλίμπο, Τεττέη, Μασούρας, Γκόμπελιτς (69’ Παρράς).

*Πρώτο γκολ μετά από 217 ημέρες για τον Ζοάο Πέδρο. Ήταν το ματς με τον Λεβαδειακό στη διαδικασία των Play Out του περυσινού πρωταθλήματος όταν είχε βρει δίχτυα για τελευταία φορά ο 27χρονος Πορτογάλος φορ. Τότε, ο Γιάννης Αναστασίου ήταν προπονητής του Παναιτωλικού και ο Γιάννης Πετράκης των Βοιωτών!

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πέθανε ξαφνικά πατέρας δύο παιδιών

Γιάννα Τερζή: Ο καρκίνος, το χειρουργείο και η αποκατάσταση

Αμαλιάδα: υπερήλικας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη