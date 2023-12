Life

Μακόλεϊ Κάλκιν: ο “Home Alone” απέκτησε το δικό του αστέρι στη “Λεωφόρο της Δόξας” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινητική ήταν η... επανένωση με την τηλεοπτική του μητέρα που τον... ξέχασε δύο φορές "μόνο στο σπίτι".

-

Το δικό του αστέρι στη "Λεωφόρο της Δόξας" στο Χόλιγουντ απέκτησε ο Macaulay Culkin.

Ο ηθοποιός, έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Κέβιν στην σειρά ταινιών "Μόνος στο Σπίτι", που πρωταγωνίστησε σε νεαρή ηλικία.

Την παράσταση έκλεψαν οι δύο γιοι του που έχει αποκτήσει με τη σύντροφό του Brenda Song. Ο Κάλκιν μάλιστα τόνισε κατά τη διάρκεια του λόγου του πόσο σημαντική τιμή είναι γι' αυτόν που είναι πατέρας.

Παρών στην τελετή ήταν η κινηματογραφική του μητέρα Κάθριν Ο' Χάρα, η οποία τον ευχαρίστησε για την πρόσκληση αν και όπως είπε τον άφησε Μόνο στο Σπίτι, όχι μία αλλά δύο φορές.

Την ομιλία του ολοκλήρωσε λέγοντας τη χαρακτηριστικά ατάκα του διάσημου ρόλο του: «Merry Christmas, ya filthy animals (Kαλά Χριστούγεννα, βρωμερά ζώα)!».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πέθανε ξαφνικά πατέρας δύο παιδιών

Αμαλιάδα: υπερήλικας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη

Κλήρωση Euro 2024: Με ποιες χώρες παίζει η Ελλάδα αν προκριθεί