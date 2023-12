Κόσμος

Μέση Ανατολή - Χαμάς: Καμιά ανταλλαγή κρατουμένων με το Ισραήλ μέχρι να υπάρξει εκεχειρία

Τι υποστηρίζει στέλεχος της Χαμάς, μετά το "ναυάγιο" των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός.

Ο υπαρχηγός της Χαμάς Σάλεχ Αλ-Αρούρι δήλωσε στο παναραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα ότι δεν θα ανταλλαγούν άλλοι αιχμάλωτοι με το Ισραήλ έως ότου υπάρξει εκεχειρία στη Γάζα.

Ο Αρούρι δήλωσε ότι οι όμηροι που συνεχίζουν να κρατούνται από τη Χαμάς είναι Ισραηλινοί στρατιώτες και άνδρες άμαχοι, που είχαν υπηρετήσει κατά το παρελθόν στον ισραηλινό στρατό.

Δήλωσε ότι αυτοί δεν θα απελευθερωθούν αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός και όλοι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερωθούν επίσης.

"Ας αφήσουμε τον πόλεμο να πάρει τον δρόμο του. Η απόφαση αυτή είναι τελική. Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτό", δήλωσε ο Αρούρι.

