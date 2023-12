Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός: νίκη για τους Αρκάδες στην Τρίπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «λύτρωση» ήρθε για τον Αστέρα με τον Μιριτέλο που σκόραρε κόντρα στον Πανσερραϊκό.

-

Με τον Χουάν Μιριτέλο να αναδεικνύεται σε «χρυσή αλλαγή», ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 1-0 του Πανσερραϊκού στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», σε αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Καλύτεροι οι γηπεδούχοι σε όλη την αναμέτρηση, «λυτρώθηκαν» από το γκολ του Αργεντινού φορ που είχε περάσει αλλαγή στο ματς από τον Μίλαν Ράσταβατς. Τρίτη σερί ήττα για τα «λιοντάρια» του Πάμπλο Γκαρσία που θα μπορούσαν να πάρουν την ισοπαλία στο φινάλε.

Οι Σερραίοι ναι μεν μπήκαν πιο ορεξάτα στο γήπεδο, ωστόσο την πρώτη καλή στιγμή την είχαν οι Αρκάδες. Εντυπωσιακό το αριστερό σουτ του Φεντερίκο Αλβαρες στο 16’ που, για λίγο, δε βρήκε στόχο.

Ακολούθησαν δύο κεφαλιές του Βασίλη Μάντζη (21’, 29’) που δεν ανησύχησαν τον Αντριάν Χοβάν. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο γκολ στο 34’, όταν από τη σέντρα του Σάββα Μούργου, ο Πέπε Κάστανο έβαλε την τελευταία στιγμή την προβολή προ του Κόστα Άλεξιτς.

Ηταν κι η τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους, με το δεύτερο να ξεκινά με παρόμοιο τέμπο και τον Αλεξιτς να αστοχεί από πλεονεκτική θέση. Ο Μάντζης στο 54’, έπειτα από ωραία ενέργεια του Νίκου Ζουγλή έχασε… το άχαστο, με τους γηπεδούχους να διατηρούν τη… μερίδα του λέοντος.

Μέσα σε ένα δίλεπτο (68’-69’) ήταν η σειρά του Νίκου Καλτσά να απωλέσει δύο σημαντικές ευκαιρίες – ειδικά η δεύτερη αυτό που λένε, κλασική.

Εν τέλει, η λύτρωση για τον Αστέρα ήρθε από τον Μιριτέλο στο 78ο λεπτό. Ο Αργεντινός φορ, που είχε περάσει ως αλλαγή λίγο νωρίτερα, πήρε την πάσα του Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα διαδοχικά λάθη των Χοβάν κι Εμίλ Μπέργκστρομ, για το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Μοναδικό κι αυτό επειδή στην τελευταία φάση, ο Νίκος Παπαδόπουλος αντέδρασε σωτήρια σε τετ α τετ με τον Άλεξιτς που δεν μπόρεσε να σώσει το βαθμό για τους φιλοξενούμενους.

Το 1-0 έμεινε, με τον Αστέρα του Μίλαν Ράσταβατς να φτάνει σε δεύτερη σερί νίκη και να σκαρφαλώνει στην έκτη θέση της κατάταξης, αφήνοντας τον Πανσερραϊκό τέσσερις βαθμούς πίσω του και με ερωτηματικά ενόψει της συνέχειας.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Καστοριάς)

Κίτρινες: Κρεσπί, Γκος, Καλτσάς, Καστάνο – Στάικος, Πηλέας, Πεταυράκης, Τόμας.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κάστανο, Τζουκάνοβιτς, Καρμόνα, Αλβαρες, Μουνάφο (90’+3’ Αλάγκμπε), Γκος (59’ Σουρλής), Κρεσπί (60’ Σίτο), Καλτσάς, Ζουγλής (60’ Μπαρτόλο), Μάντζης (71’ Μιριτέλο).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Γκοτζαμανίδης, Μπέργκστρομ, Δεληγιαννίδης, Πηλέας (72’ Πεταυράκης), Στάικος (72’ Μορέιρα), Ουεντραόγκο, Μούργος (84’ Τόμας), Χατζηστραβός (80’ Σοφιανός), Μασαρίποφ, Άλεξιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: υπερήλικας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη

Κλήρωση Euro 2024: Με ποιες χώρες παίζει η Ελλάδα αν προκριθεί

Πήλιο - Κυνήγι: Τον πυροβόλησε φίλος του και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ