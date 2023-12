Αθλητικά

Προμηθέας Πάτρας - ΑΕΚ: μεγάλη νίκη με κατοστάρα για τους Αχαιούς

Αήττητος στην Πάτρα ο Προμηθέας, νίκησε την ΑΕΚ με «βομβαρδισμό» από τον Χέιλ.

Με πρωταγωνιστή τον ασταμάτητο Χάντερ Χέιλ, που πέτυχε 32 πόντους με 6/12 τρίποντα, ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε 100-95 της ΑΕΚ στο κλειστό «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Basket League. Η αχαϊκή ομάδα, που έφτασε να προηγείται ακόμη και με διαφορά 25 πόντων στην τρίτη περίοδο, διατήρησε το αήττητο της έδρας της και την τρίτη θέση της κατάταξης, με την Ενωση να παραμένει χωρίς «διπλό» στο φετινό πρωτάθλημα, παρά την προσπάθεια ανατροπής που επιχείρησε από το 24΄ και μετά.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 59-40, 78-67, 100-95

Με τους Ετσενίκε και Χέιλ να δίνουν το... σύνθημα, ο Προμηθέας μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και προηγήθηκε 26-17, ένα λεπτό πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Παρά την είσοδο του Καμπενγκέλε, ο «Δικέφαλος» έχανε κατά κράτος τις μάχες κάτω από τα καλάθια, όπου ο Ετσενίκε είχε στήσει... πάρτι. Οταν μπήκε στην εξίσωση και ο Κάουαν, η διαφορά έφτασε τους 17 πόντους (48-31 στο 17΄) και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την αχαϊκή ομάδα να προηγείται 59-40.

Με τον Χέιλ να έχει «συνδεθεί» με το αντίπαλο καλάθι, οι γηπεδούχοι έφτασαν ακόμη και στο +25 (72-47 στο 24΄), αλλά στη συνέχεια η ΑΕΚ βελτίωσε εντυπωσιακά την άμυνά της, ιδίως μέσα στη ρακέτα, και οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου έμειναν χωρίς καλάθι εντός πεδιάς για σχεδόν έξι λεπτά. Στο διάστημα αυτό η Ενωση πέτυχε επιμέρους σκορ 17-1 και μείωσε σε 73-64, αναπτερώνοντας τις ελπίδες της.

Το έκτο τρίποντο του Χέιλ διαμόρφωσε το 83-69 στο 32΄, αλλά με σερί 8-0 οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 83-77 με τρίποντο του ΜακΡέι. Με τον Προμηθέα να μην μπορεί πλέον να «ακουμπήσει» τη μπάλα στον Ετσενίκε απέναντι στην άμυνα ζώνης της ΑΕΚ, τη λύση την έδωσαν τα τρίποντα, με τους Ρέινολντς, Κάουαν και Κόφεϊ να ευστοχούν και να αυξάνουν ξανά τη διαφορά (94-84 στο 37΄), διασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα τους.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 6 (2τρ., 6ρ.), Κόνιαρης 3 (1), Χρυσικόπουλος 6, Ετσενίκε 17, Χέιλ 32 (6/12τρ., 6ασ.), Κάουαν 22 (2τρ., 6ασ.), Πλώτας, Κόφεϊ 7 (1), Στέφενς 7, Καραγιαννίδης

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Καράμπελας 4, Νετζήπογλου 2, Χατζηδάκης 7, ΜακΛέμορ 9 (2), Κουζέλογλου 2, Τίλμαν, Ραντλ 17 (3τρ., 6ασ.), Φλιώνης 4 (1), Κουζμίνσκας 13 (1), Καμπενγκέλε 16, ΜακΡέι 21 (2).

