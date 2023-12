Τεχνολογία - Επιστήμη

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: “θύμα” χάκερ ο λογαριασμός στο “X”

Τι ανάρτησαν οι χάκερς από το προφίλ του Υπουργείου Εθνιής Άμυνας στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Χάκερ χτύπησαν τον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο Χ αναρτώντας χυδαιότητες και μία καρικατούρα του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Άμεση ήταν η αντίδραση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού πολέμου του Πενταγώνου, σύμφωνα με πληροφορίες τους στρατιωτικού συντάκτη του ΑΝΤ1, Χρήστου Μαζανιτη,

Πιο συγκεκριμένα, συντονισμένη επίθεση από χάκερ δέχθηκε ο λογαριασμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο Χ (πρώην Twitter, στις 7.43 το βράδυ του Σαββάτου (02/12). Ο/Οι χάκερ χτύπησε την επίσημη σελίδα στην δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ προχωρώντας σε 2 αναρτήσεις, μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων αναρτήθηκαν δύο μηνύματα, συνοδευόμενα από φωτογραφίες, το ένα στα ελληνικά και το άλλο γραμμένο στα αγγλικά,

Στο πρώτο χυδαίο μήνυμα, ο συγγραφέας φρόντισε να συμπεριλάβει και μία φωτογραφία ακραίου σεξουαλικού περιεχομένου.

Στο δεύτερο μήνυμα, γραμμένο στα αγγλικά, ο συγγραφέας είχε την ιδέα να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και δήλωση – μήνυμα υπουργού προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Η ανάρτηση περιλάμβανε και μία φωτογραφία – καρικατούρα του Τζο Μπάιντεν.

Αυτό, ωστόσο που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία είναι το υψηλό επίπεδο αντίδρασης της υπηρεσίας ηλεκτρονικού πολέμου του Πενταγώνου, που σε λιγότερο από 2 λεπτά είχαν καταφέρει όχι μόνο να ανακτήσουν τον έλεγχο του λογαριασμού αλλά και να κατεβάσουν τις επίμαχες αναρτήσεις.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των ηλεκτρονικών εισβολέων.?

