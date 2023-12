Κοινωνία

Μενίδι: Φωτιά σε αυτοκίνητο - Απανθρακώθηκε ο οδηγός

Σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιά σε αυτοκίνητο.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο επί της Λεωφόρου Ιωνίας, στο Μενίδι Αττικής.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η σορός του άνδρα βρέθηκε εντός του οχήματος.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, την προανάκριση για το συμβάν θα αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Ιωνίας στο Μενίδι Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 2, 2023

