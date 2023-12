Κόσμος

Παρίσι: Φονική επίθεση σε τουρίστες – “Allahou Akbar” φώναζε ο δράστης (βίντεο)

Τρόμος και πανικός το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας απο την φονική επίθεση με μαχάιρι και σφυρί.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Παρισιού, κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

Δράστης είναι ένας 26χρονος Γάλλος, εξτρεμιστής μουσουλμάνος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχιατρικές διαταραχές.

Σκότωσε με μαχαίρι έναν Γερμανό τουρίστα και τραυμάτισε με σφυρί δύο περαστικούς – έναν Γάλλο περίπου 60 ετών και έναν τουρίστα, του οποίου η υπηκοότητα δεν διευκρινίστηκε – προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς.

Un homme tue a Paris: Gerald Darmanin se rend sur place



? Le suspect a ete interpelle, il est Francais et ne en France

? Il s'en prenait a des passants avec une arme blanche, aux abords de la tour Eiffel

? L'assaillant etait fiche S et a crie "Allahou Akbar" pic.twitter.com/KmafdpLeDz — BFMTV (@BFMTV) December 2, 2023

Κατά την επίθεση, φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή και επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ο Ζεράλντ Νταρμανέν ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως ο συλληφθείς είπε στους αστυνομικούς πως ήταν οργισμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη».

Ο Ζοζέφ Σ., διευθυντής σούπερ μάρκετ, βρισκόταν σε μπαρ και ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης. Άκουσε κραυγές και περαστικούς να καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια καθώς έτρεχαν να σωθούν. Περιέγραψε έναν άνδρα «με ένα σφυρί στο χέρι» που επιτέθηκε σε κάποιον που είχε σωριαστεί στο έδαφος. Μέσα σε «5-10 λεπτά» έφθασε η αστυνομία, αφηγήθηκε.

Ο δράστης της επίθεσης ήταν γνωστός στις Αρχές, αφού είχε καταδικαστεί το 2016 σε τετραετή φυλάκιση επειδή σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση, αποκάλυψε ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

«Δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία», διεμήνυσε η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν. «Χαιρετίζω το θάρρος και τον επαγγελματισμό των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Το Παρίσι θρηνεί έπειτα από αυτήν την αποτρόπαιη επίθεση», υπογράμμισε ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας Κλεμάν Μπον, ο οποίος εξέφρασε την συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από ανάλογες επιθέσεις στη γαλλική πρωτεύουσα. Τον Μάιο του 2018 ένας Γαλλορώσος, γεννημένος στην Τσετσενία, σκότωσε με κουζινομάχαιρο έναν περαστικό και τραυμάτισε άλλους τέσσερις προτού πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Τον Φεβρουάριο του 2017 ένας Αιγύπτιος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον στρατιωτών κοντά στο Μουσείο του Λούβρου, φωνάζοντας «ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ τον Ιούνιο του 2021 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 ετών.

Troubles psychiatriques, radicalisation... Le profil inquietant de l'assaillant qui a tue un touriste a Parishttps://t.co/nQNdhJeZ8w pic.twitter.com/4KXHucA0D8 — BFMTV (@BFMTV) December 3, 2023

Η χθεσινή επίθεση σε κεντρικό σημείο της γαλλικής πρωτεύουσας σημειώθηκε λιγότερο από οκτώ μήνες προτού το Παρίσι φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και εγείρει ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι αρχές του Παρισιού σχεδιάζουν μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης στον ποταμό Σηκουάνα, η οποία αναμένεται να προσελκύσει έως και 600.000 θεατές.