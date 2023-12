Κόσμος

Ισραήλ: Βομβαρδισμοί στην Γάζα, παρά τις εκκλήσεις για τους άμαχους

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «πάνω από 400 στόχους» στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων.

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει σήμερα τη Λωρίδα της Γάζας παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση προκειμένου να προστατευτούν οι άμαχοι και εν μέσω αδιεξόδου για την ανανέωση της εκεχειρίας με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «πάνω από 400 στόχους» στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων την Παρασκευή που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 240 ανθρώπων, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς και αυτή του Ισλαμικού Τζιχάντ ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν χθες «ομοβροντία ρουκετών» με στόχο ισραηλινές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εκτοξεύθηκαν «πάνω από 250 ρουκέτες» και ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες, οι πρώτες τέτοιες απώλειες μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων.

Επίθεση που έγινε σήμερα τα ξημερώματα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στον τομέα της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Χαμάς.

Χθες, στο Ισραήλ, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ, ζητώντας την απελευθέρωση των 137 ανθρώπων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Πολλοί είχαν αφίσες με τις φωτογραφίες των ομήρων. Τέσσερις πρώην όμηροι απευθύνθηκαν στο πλήθος μέσω βιντεοσύνδεσης, για να μιλήσουν για όσα βίωσαν -- τον φόβο, την πείνα, την έλλειψη ύπνου-- κατά τη διάρκεια της ομηρείας τους.

«Οι κόρες μας είδαν πράγματα που παιδιά αυτής της ηλικίας, ή κάθε ηλικίας, δεν πρέπει να βλέπουν», δήλωσε η Ντανιέλ Αλονι, 45 ετών, που απελευθερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου με την πεντάχρονη κόρη της.

Η Έλενα Τρουπάνοφ, που αφέθηκε ελεύθερη την Τετάρτη και που βρέθηκε στη συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, έκανε έκκληση: «Πρέπει να φέρουμε πίσω τον Σάσα μου και τους υπόλοιπους» ομήρους, δήλωσε, αναφερόμενη στον γιο της, που συνεχίζει να κρατείται.

Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στη Λωρίδα της Γάζας

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομές στη διάρκεια της νύχτας στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA), το οποίο αναφέρει πως τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ.

«Τα θύματα διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αλ Άουντα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια», μεταδίδει το WAFA.

Τον απολογισμό των θυμάτων στον καταυλισμό Νουσεϊράτ επιβεβαιώνει ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera.

Εν τω μεταξύ, το προσκείμενο στη Χαμάς πρακτορείο Shehab μεταδίδει εικόνες από νυχτερινούς βομβαρδισμούς που αναφέρει ότι έπληξαν τοποθεσία κοντά στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν επεκτείνει τις επιχειρήσεις τους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας το πρωί της Παρασκευής. Έκτοτε, τουλάχιστον 193 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 650 τραυματίστηκαν, ανέφερε χθες Σάββατο το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, συμπληρώνοντας πως περισσότεροι από 15.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς λέει ότι έπληξε το Τελ Αβίβ με μπαράζ πυραύλων

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, εξέδωσαν ανακοίνωση αναφέροντας ότι βομβάρδισαν το Τελ Αβίβ με μπαράζ πυραύλων σε απάντηση για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

