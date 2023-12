Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Έκρηξη με ζημιές σε πολυκατοικία

Αναστάτωση σε γειτονιά του Παλαιού Φαλήρου όταν προκλήθηκε έκρηξη από γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας. Τι ερευνά η ΕΛΑΣ.

Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μαύρισμα στην πρόσοψη της πολυκατοικίας.

Στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από δοχείο εύφλεκτου υλικού.

