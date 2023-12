Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: πρώτο triple - double της σεζόν (βίντεο)

Με την εξαιρετική εμφάνιση του ο "Greek Freak" οδήγησε την ομάδα του Μιλγουόκι σε νίκη επί των Ατλάντα Χοκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το πρώτο του triple-double στη σεζόν με 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 132-121 επί των φιλοξενούμενων Ατλάντα Χοκς, ενώ ο Ντέμιαν Λίλαρντ πρόσθεσε 25 πόντους και εννέα ασίστ για τα «ελάφια».

Άλλοι πέντε παίκτες των Μπακς σκόραραν διψήφιο αριθμό πόντων, συμπεριλαμβανομένου του Κάμερον Πέιν, ο οποίος είχε 18 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

O Τρέι Γιανγκ πρωτοστάτησε για την Ατλάντα με 32 πόντους και 12 ασίστ, με τον Ντεζούντ Μάρεϊ να μετράει 30. Ο Κλιντ Κάπελα, από την πλευρά του, σημείωσε 10 πόντους και μάζεψε 17 ριμπάουντ.

Και οι δύο ομάδες δεν έχασαν χρόνο, παίζοντας φουλ επίθεση από την αρχή. Το Μιλγουόκι σημείωσε 42 πόντους στην πρώτη περίοδο αλλά προηγήθηκε μόλις με +5, ενώ το ημίχρονο στο Fiserv Forum έληξε με το σκορ 67-63.

Οι Μπακς δεν είχαν απάντηση σε αυτό το διάστημα για τους Γιανγκ και Μάρεϊ, οι οποίοι σημείωσαν τους 38 από τους 63 πόντους των Χοκς, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν από τέσσερις παίκτες «διψήφιους» σε πόντους από το ημίχρονο, με τον Αντετοκούνμπο να μετρά ήδη 15.

Tο τρίτο δεκάλεπτο ήταν ανάλογο και για τις δύο ομάδες σε επιθετική επίδοση, αλλά και περίοδος σερί. Η Ατλάντα μετέτρεψε το έλλειμμά της στο ημίχρονο σε διαφορά έξι πόντων, όταν ο Γιανγκ πέτυχε ένα τρίποντο με 7:35 να απομένουν, το Μιλγουόκι ξαναπέρασε με 84-83 με σερί 7-0 και τα «γεράκια» απάντησαν με επτά δικούς τους αναπάντητους πόντους.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, με 10:41 να απομένουν για το παιχνίδι, έφερε τους Χοκς στο 103-101, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο προβάδισμα που θα έπαιρνε η Ατλάντα, που έκτοτε ισοφάρισε δύο φορές το παιχνίδι αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει τον έλεγχο. Οι Μπακς έκλεισαν τη νίκη με ένα επιμέρους 13-2, που περιελάμβανε πέντε πόντους από τον Μαλίκ Μπίσλι.

Τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Μινεσότα 117-123



Μπρούκλιν-Ορλάντο 129-101



Ντιτρόιτ-Κλίβελαντ 101-110



Μαϊάμι-Ιντιάνα 129-144



Μιλγουόκι-Ατλάντα 132-121



Σικάγο-Νέα Ορλεάνη 124-118



Ντάλας-Οκλαχόμα Σίτι 120-126



Φοίνιξ-Μέμφις 116-109



Γιούτα-Πόρτλαντ 118-113



Σακραμέντο-Ντένβερ 123-117



Λ.Α. Λέικερς-Χιούστον 107-97

