Κοζάνη: Σπίτι με στολισμό… “υπερπαραγωγή” για τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Πιστοί στην παράδοση των τελευταίων χρόνων, οι ένοικοι του σπιτιού της Κοζάνης, που γίνεται διάσημο κάθε Χριστούγεννα, “χτύπησαν” και φέτος.

Πιστό παραμένει στο «ραντεβού» του με τα Χριστούγεννα το πιο… famous σπίτι της Κοζάνης, το οποίο κάθε χρόνιο κλέβει τις εντυπώσεις για τον γιορτινό στολισμό του.

Έτσι και φέτος, για ακόμη μία χρόνια, οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας φωταγώγησαν με χιλιάδες λαμπιόνια τα μπαλκόνια του κτηρίου.

Δεν παρέλειψαν να τοποθετήσουν πολλά μικρά χριστουγεννιάτικα δεντράκια σε όλες τις άδειες γωνίες της πολυκατοικίας, καθώς και στεφάνια και φωτεινά αστέρια στα πλαϊνά της εισόδου.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, το κτήριο πανέμορφο… σαν βγαλμένο από παραμύθι και έτσι δικαιωματικά θεωρείται το πιο γιορτινό σπίτι της πόλης.

Εξισου εντυπωσιακές είναι πάντως και οι εικόνες της στολισμένης Αθήνας απο ψηλά, που ελήφθησαν από κάμερα σε drone.

Πηγή: Kozanimedia.gr

