Μενίδι: Η σύζυγος τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία, λίγες ώρες μετά βρέθηκε απανθρακωμένος

Πού στρέφονται οι υποψίες και ποια ενδεχόμενα εξετάζει η Αστυνομία για τη φωτιά στο όχημα του 44χρονου άνδρα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ σχετικά με την απανθρακωμένη σορό άνδρα που βρέθηκε το Σάββατο σε όχημα στο Μενίδι. Ειδικότερα, το βράδυ λίγο μετά τις 21.30 ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα στην συμβολή της λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Αγίων Ταξιαρχών.

Κατά την διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, όπου επιχείρησαν τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες, εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός στη θέση του οδηγού, που φέρεται να ανήκει σε 44χρονο άνδρα τουρκικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το καμένο αμάξι αναγνωρίστηκε από την επίσης τουρκικής καταγωγής 42χρονη σύζυγο του θύματος η οποία δύο ώρες πριν το τραγικό συμβάν μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών και κατήγγειλε τον 44χρονο για ενδοοικογενειακή βία.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA για να ταυτοποιηθεί και επίσημα η σορός.

