Κόσμος

Νέα Υόρκη: Σκότωσε παιδιά και ενήλικες συγγενείς και πυρπόλησε το σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας, αφού σκότωσε τα παιδιά και τους ενήλικες συγγενείς και έβαλε φωτιά στο σπίτ, τραυμάτισε με κουζονομάχαιρο αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον σταματίσουν.

-

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην Νέα Υόρκη, όταν άνδρας, εισέβαλε σε σπίτι και σκότωσε με κουζινομάχαιρο τέσσερις ανθρώπους ανάμεσά τους δύο παιδιά, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομία κλήθηκε στη γειτονιά Far Rockaway τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής βρήκε τα θύματα σε σπίτι το οποίο είχε πάρει φωτιά.

Ο δράστης μαχαίρωσε δύο αστυνομικούς, πριν πυροβοληθεί από τον έναν από τους τραυματισμένους ενστόλους. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

At least 3 killed and 2 cops injured in Queens stabbing rampage, fire: sources https://t.co/WJiuJTCmDf pic.twitter.com/RFQlQI3k9h — New York Post (@nypost) December 3, 2023

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έλαβε κλήση στις 05:10 τοπική ώρα, όταν μια «νεαρή γυναίκα που τηλεφώνησε είπε πως ο ξάδελφός της σκοτώνει τα μέλη της οικογένειάς της».

Δύο αστυνομικοί έσπευσαν στη διεύθυνση Beach 22nd Street, όπου είδαν έναν άνδρα να βγαίνει κρατώντας αποσκευές.

Οταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να μιλήσουν στον άνδρα, αυτός έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον έναν από αυτούς στον λαιμό και τον θώρακα και τον άλλον στο κεφάλι. Τότε ο ένας από τους αστυνομικούς κατάφερε να βγάλει το όπλο του και να πυροβολήσει τον ύποπτο.

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2024 - Κλήρωση: Φάρσα με ήχους ερωτικής ταινίας - Ποιος κρύβεται από πίσω (βίντεο)

Τρομοκρατία - Φιλιππίνες: Μακελειό σε Πανεπιστήμιο (εικόνες)

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ - Κασσελάκης: Δε θα τσιγκουνευτούμε ούτε ένα ευρώ σχετικά με την προσβασιμότητα (βίντεο)