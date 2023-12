Νέος σεισμός στις Φιλιππίνες

Η εμφάνιση νέας σεισμικής δραστηριότητας τόσο σύντομα μετά τον προηγούμενο σεισμό, προβληματίζει τους επιστήμονες.

Μετά τον ισχυρότατο σεισμό του Σαββάτου, νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου και ώρα 12.37 στις Φιλιππίνες, με επίκεντρο τη χερσαία περιοχή 148 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπουτουάν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο σεισμός που σημειώθηκε το Σάββατο βράδυ έγινε αισθητός στις επαρχίες Σουριγκάο Ντελ Σουρ και Ανατολικού Νταβάο, με αποτέλεσμα οι αρχές να καλέσουν τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν, ενώ εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι στη χώρα και στην Ιαπωνία.

Αποτέλεσμα της αρχικής δόνησης ήταν τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, ενώ οι αρμόδιοι αξιωματούχοι ανέφεραν μικρές ζημιές σε κάποιες υποδομές.

