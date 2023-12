Αθλητικά

Βόλος - Ολυμπιακός: τα επεισόδια, η διακοπή και η ισοπαλία

Επεισοδιακός ήταν ο αγώνας μεταξύ Βόλου και Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Επειτα από ένα άκρως συναρπαστικό παιχνίδι, με επεισοδιακό φινάλε, που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή του για μία ώρα λόγω επεισοδίων μεταξύ των οπαδών του Ολυμπιακού και της αστυνομίας, Βόλος και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό, σε αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Τέσσερα γκολ, τρία πέναλτι, δύο αποβολές, ένα ακυρωθέν γκολ για χιλιοστά, 13(+1) λεπτά καθυστερήσεων στο πρώτο μέρος κι άλλα 8(+6) στο δεύτερο, διακοπή λόγω επεισοδίων ανάμεσα στην αστυνομία και τους οπαδούς του Ολυμπιακού, συνέθεσαν το απίθανο σκηνικό σε αυτό που φαντάζει ως το τελευταίο παιχνίδι του Ντιέγκο Μαρτίνεθ στον πάγκο των Πειραιωτών.

Αναζητώντας το γρήγορο γκολ που θα διώξει το άγχος, ο Ολυμπιακός μπήκε πιεστικά στο γήπεδο. Φάσεις, όμως, δε δημιούργησε, πλην ενός άστοχου σουτ του Κώστα Φορτούνη στο 15’, αφού οι γηπεδούχοι αμύνονταν αποτελεσματικά.

Αντίθετα, τρία λεπτά αργότερα, από απομάκρυνση του Γιώργου Μύγα, ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία έβαλε στην πλάτη τον Παναγιώτη Ρέτσο, με τον Αργεντινό φορ του Βόλου να πέφτει στο έδαφος προτού πλασάρει.

Ο VARίστας Ευστάθιος Γκορτσίλας κάλεσε τον Αναστάσιο Παπαπέτρου για on field review: πέναλτι και κόκκινη κάρτα στο διεθνή Έλληνα στόπερ.

Ο Μωραΐτης, που μεσοβδόμαδα από την άσπρη βούλα είχε δώσει τη νίκη στον Βόλο επί του Πανσερραϊκού, είδε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να αποκρούει στη δεξιά του γωνία το πέναλτι, αλλά στην επαναφορά δε λάθεψε για το 1-0.

Ο Μαρτίνεθ, για να βρει ισορροπία η ομάδα του, πέρασε τον Σαντιάγκο Έσε αντί του Πεπ Μπιελ, γυρνώντας στην άμυνα τον Βιθέντε Ιμπόρα. Λίγο αργότερα, σε αναγκαστική αλλαγή προχώρησαν κι οι Θεσσαλοί, με τον τραυματία Αντόνιο Λούνα να αφήνει τη θέση του στον Φώτη Κίτσο.

Με Φορτούνη, Γιώργο Μασούρα και Γιακούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να απειλήσει, όμως πάντα κάτι έλειπε στην τελική πάσα ή και προσπάθεια. Μέχρι που το σκηνικό του 18ου λεπτού, επαναλήφθηκε στο 40’ αλλά στην απέναντι περιοχή: από φάουλ του Φορτούνη, ο Ιβάν Κόστιτς αντί για την μπάλα βρήκε το πρόσωπο του Ζουλιάν Μπιανκόν.

Και σε αυτή την περίπτωση χρειάστηκε το on field review ώστε ο Αναστάσιος Παπαπέτρου να δείξει την εσχάτη των ποινών, με τον Ελ Κααμπί να τη μετατρέπει σε γκολ για το 1-1.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Πασχαλάκης πραγματοποίησε πολύ δύσκολη επέμβαση σε γυριστό σουτ του Μαξιμιλιάνο Κόμπα, ο Μαντί Καμαρά σούταρε ψηλά από το ύψος της μεγάλης περιοχής και ο Μύγας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, σε ένα δραματικό πρώτο μέρος.

Με εξίσου δραματικό τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο. Ο Ιμπόρα σε διεκδίκηση της μπάλας ανέτρεψε τον Μωραΐτη, με τον Γκαρσία, αυτή τη φορά, να αναλαμβάνει την εκτέλεση για το 2-1 στο 51’. Τέλος; Όχι βέβαια…

Σε σέντρα του Ροντινέι από τα δεξιά, ο Αλέξης Καλογερόπουλος δεν έβαλε σωστά το πόδι του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-2 στο 54’. Η άμεση (δεύτερη) ισοφάριση, έδωσε ψυχολογία στους φιλοξενούμενους.

Ο Μασούρας αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο 55’ ενώ στο επόμενο λεπτό, το επικίνδυνο γύρισμα του διεθνή Έλληνα εξτρέμ έδιωξε με καίρια παρέμβαση ο Καλογερόπουλος. Η τρίτη φορά του Μασούρα θα μπορούσε να είναι και η τυχερή αν… για χιλιοστά δεν υποδεικνυόταν σε θέση οφσάιντ μετά την κάθετη πάσα του Φορτούνη.

Η ομάδα του Ανχελ Λόπεθ προσπάθησε να «χτυπήσει» στις αντεπιθέσεις και, σε μία από αυτές, ο Κόμπα στο 71’ με δυνατό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πασχαλάκη ενώ στο 85’ η προβολή του Νικολάι Αλχο, μετά τη σέντρα του Κουεντίν Κορνέτ ήταν, επίσης, άστοχη. Ιδια τύχη είχε κι η κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο επόμενο λεπτό.

Στο 90’ φάνηκε να έρχεται η λύτρωση για τον Ολυμπιακό. Από φάουλ του Φορτούνη, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί έκανε την κεφαλιά-πάσα στο Ελ Κααμπί που με νέα κεφαλιά βρήκε δίχτυα – οφσάιντ και πάλι, αυτή τη φορά ο Ελ Αραμπί!

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι καθώς στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν αστυνομικές δυνάμεις, από την πλευρά που ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού ενώ, παράλληλα, ακούγονταν δεκάδες εκρήξεις – από κροτίδες και δακρυγόνα – εντός κι εκτός του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Επειτα από περίπου μία ώρα, οι δυο ομάδες βγήκαν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες να μη δείχνουν διάθεση να διεκδικήσουν το γκολ της νίκης. Μοιραία ο Αναστάσιος Παπαπέτρου σφύριξε τη λήξη πριν καν συμπληρωθούν τα οκτώ λεπτά καθυστερήσεων.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μύγας, Κόστιτς, Τρουιγέ, Ασλανίδης, Κορνέτ – Μασούρας, Φορτούνης, Ελ Κααμπί.

Κόκκινες: Μύγας (45’+12’) – Ρέτσος (20’).

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Ανχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Μύγας, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα (32’ Κίτσος), Γκλάβτσιτς, Τρουιγέ, Αλχο, Κόμπα (76’ Κορνέτ), Μωραϊτης (59’ Ασλανίδης), Γκαρσία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Καμαρά (72’ Ζοάο Καρβάλιο), Φορτούνης, Ιμπόρα, Ελ Κααμπί, Μασούρας (83’ Ελ Αραμπί), Μπιελ (23’ Εσε), Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσος.

*Στη φάση του γκολ του Γιώργου Μασούρα που ακυρώθηκε, στο 61ο λεπτό, αποβλήθηκε από τον Αναστάσιο Παπαπέτρου ο Νίκος Γαβαλάς, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

