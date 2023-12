Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: το τρυφύλλι “ισοπέδωσε” τους Κρήτες στη “Λεωφόρο”

Με τον Φώτη Ιωαννίδη σε εξαιρετική κατάσταση, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ μέσα στη Λεωφόρο.

Με πολύ κέφι κι ωραίο ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο, όταν επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο γήπεδο (και το προβάδισμά του απ’ το πρώτο μέρος) με άλλα τρία γκολ και πολλές ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΟΦΗ με 4-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, επέστρεψε στα τρίποντα μετά τις ήττες απ’ τον Άρη και τη Βιγιαρεάλ κι έκλεισε τον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το «τριφύλλι» αύξησε πλέον την απόστασή του απ’ τους διώκτες του, αν και η ΑΕΚ κι ο ΠΑΟΚ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Με πρωταγωνιστές τους Φώτη Ιωαννίδη (άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 34’ και το έκλεισε στο 90’+1’) και Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, οι «πράσινοι» απλοποίησαν τα πράγματα στα μέσα του δευτέρου 45λέπτου, όταν βρήκαν δίχτυα ο Καταλανός εξτρέμ (61’) κι ο Παλάσιος (69’).

Ο ΟΦΗ βγήκε στο γήπεδο με διάθεση να αιφνιδιάσει και μόλις στο 2ο λεπτό είχε μία πολύ καλή ευκαιρία με το σουτ του Ντίκο μέσα απ’ την περιοχή, το οποίο έβγαλε με εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του ο Λοντίγκιν. Στο 9’ το φάουλ του Μλαντένοβιτς από τα αριστερά βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Παλάσιος, όμως το τελείωμα του Αργεντινού αποκρούστηκε απ’ το σώμα του Αμπάντα, ενώ στο 16’ από το φάουλ του Βιλένα, ο Αράο έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έφυγε λίγο άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει ψηλά τον ΟΦΗ και στο 27’ ο Βιλένα έκλεψε την μπάλα έξω απ’ την περιοχή και σούταρε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Μπάουμαν, ενώ στο 30’ από εξαιρετική κάθετη πάσα του Αϊτόρ προς τον Ιωαννίδη, ο Πασαλίδης ανέτρεψε τον φορ του «τριφυλλιού».

Ο Τζήλος έδειξε την εσχάτη των ποινών και στο 34’ ο Ιωαννίδης εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι α-λα Πανένκα κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό και σημειώνοντας το 10ο εφετινό τέρμα του με τους «πράσινους».

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, απ’ τη σέντρα του Αμπάντα, ο Ντίκο δεν βρήκε για λίγα... εκατοστά την μπάλα με το κεφάλι για να ισοφαρίσει, ενώ στο 45’+4’ το απευθείας φάουλ του Αϊτόρ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μπάουμαν.

Ο ΟΦΗ είχε την πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν στο 55’ ο Λουίζ Φελίπε βρήκε λίγο χώρο στην περιοχή και σούταρε, αλλά ο Λοντίγκιν είχε καλύψει πολύ καλά τη γωνία του και μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 58’ ο Βραζιλιάνος φορ της κρητικής ομάδας είχε μία πολύ καλή κεφαλιά στη γωνία, την οποία απέκρουσε με εντυπωσιακό τρόπο στη γωνία του ο Λοντίγκιν.

Στο 62’ ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του με τον Αϊτόρ. Από κλέψιμο του Σένκεφελντ ψηλά στο γήπεδο και κούρσα του Ολλανδού, η μπάλα πήγε στον Παλάσιος κι από εκεί στον Αϊτόρ. Ο Καταλανός «άδειασε» με υπέροχη ντρίμπλα τον Βούρο και με πλασέ έκανε το 2-0 για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με το πόδι στο... γκάζι και στο 69’ έφτασαν στο 3-0 με τον Παλάσιος. Ο Ιωαννίδης υποδέχθηκε εξαιρετικά την μπάλα πολλά μέτρα έξω απ’ την περιοχή, ταλαιπώρησε τους στόπερ του ΟΦΗ κι «έσπασε» την μπάλα προς τον Αργεντινό εξτρέμ, ο οποίος δεν αστόχησε κάνοντας τρία τα «πράσινα» τέρματα.

Στο 74’ ο Μπάουμαν έκανε φοβερή επέμβαση στο δυνατό σουτ του Βιλένα μέσα απ’ την περιοχή, απ’ την ασίστ του Ιωαννίδη, ενώ στο 76’ ο γκολκίπερ του ΟΦΗ μπλόκαρε το πλασέ του Ιωαννίδη απ’ τα πέντε μέτρα, μετά τη χαμηλή σέντρα του Παλάσιος.

Το... κερασάκι στην τούρτα της νίκης του Παναθηναϊκού έβαλε ο Ιωαννίδης στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Από το βολέ του Λοντίγκιν, ο 23χρονος φορ έβαλε στην πλάτη του την άμυνα του ΟΦΗ, πλάσαρε πρώτα στο δοκάρι του Μπάουμαν και στην επαναφορά έκανε τελικό 4-0.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: 83’ Βέρμπιτς - 44’ Αμπάντα, 45’+3’ Καρώ, 47’ Ντίκο, 49’ Μεγιάδο, 73’ Βούρος, 77’ Λάρσον

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Αράο, Μλαντένοβιτς (70’ Χουάνκαρ), Ρουμπέν (78’ Ζέκα), Βιλένα, Παλάσιος (78’ Βέρμπιτς), Τζούριτσιτς (64’ Μπερνάρ), Αϊτόρ (64’ Μαντσίνι), Ιωαννίδης.

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μπάουμαν, Θοράρινσον, Πασαλίδης (40’ λ.τρ. Καρώ), Βούρος, Μαρινάκης (69’ Λάρσον), Μεγιάδο (79’ Νέιρα), Γκαγιέγκος (66’ Τοράλ), Γκλάζερ, Αμπάντα, Ντίκο (66’ Ριέρα), Λουίζ Φελίπε.

