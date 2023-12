Αθλητικά

Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα: ισοπαλία στο Περιστέρι

«Χ»αμογέλασε ο ΠΑΣ στο φινάλε με Ατρόμητο.

-

Εχοντας την υπεροχή από ένα ημίχρονο, Ατρόμητος και ΠΑΣ Γιάννινα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Περιστέρι, σε παιχνίδι για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Σάσα Ιλιτς, καλύτερη στο δεύτερο μέρος, άνοιξε το σκορ στο 64’ με τον Γκαετάν Ρομπάιγ, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το «τρίποντο» αφού ο «Αγιαξ της Ηπείρου» ισοφάρισε με πέναλτι του Ροντρίγκο Εραμούσπε στο 87ο λεπτό.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, ο ΠΑΣ πάτησε καλύτερα στο γήπεδο. Στο 11’ ο Ντάαν Ριένστρα μέσα από την περιοχή σούταρε ψηλά ενώ δυο λεπτά μετά, έπειτα από ωραίο συνδυασμό, ο Γιώργος Παμλίδης έστειλε με δύναμη την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Νέα καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο 19’, με τον Κάρλες Σόρια να σουτάρει άστοχα μετά το λάθος του Λούκας Ασεβέδο.

Ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία έχασε η ομάδα του Θανάση Στάικου στο 34’, όταν μετά από συνδυασμό των Κλόντιου Μπαλάν και Κέβιν Ροσέρο, ο Παμλίδης νικήθηκε σε τετ α τετ από τον Τσιντώτα.

Εξι λεπτά αργότερα, ο Ατρόμητος απείλησε ουσιαστικά για πρώτη φορά, με τον Ρομπάιγ να κάνει το γύρισμα και τον Μπόρις Κλέιμαν να σταματάει εντυπωσιακά τον Νίκο Βέργο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερο στο δεύτερο μέρος. Το σουτ του Αντρέας Κουέν στο 50’ δε βρήκε στόχο αλλά ανησύχησε αρκετά τον Κλέιμαν ενώ το ίδιο συνέβη και τέσσερα λεπτά μετά με την προσπάθεια του Αγκιμπού Καμαρά.

Στο 59’ ο Ισραηλινός τερματοφύλακας του ΠΑΣ σταμάτησε διαδοχικά τους Κουέν και Ρομπάιγ, όμως ο τελευταίος πήρε… ρεβάνς στο 64’. Ο Βέργος έκλεψε την μπάλα από τον Μάριο Τσαούση, έδωσε τον Ρομπάιγ που πλάσαρε για το 1-0.

Κι αφού στο 81’ ο Τσαούσης έσωσε πάνω στη γραμμή την ομάδα του σε προσπάθεια του Ασεβέδο, δύο λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, σε ανατροπή του Λεό Μπατίστ από τον Λόρενς ντε Μποκ. Πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο… μετρ του είδους, αν και κεντρικός αμυντικός, Εραμούσπε.

Αν, μάλιστα, η κεφαλιά του Χουάν Γκάρο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν εντός εστίας, τότε οι Ηπειρώτες θα είχαν φτάσει στην ολική ανατροπή. Εν τέλει, έμειναν με το βαθμό που τους κράτησε στην τελευταία θέση, παρέα με την Κηφισιά, ενώ παρέμειναν με μία μόλις νίκη – αυτή στην πρεμιέρα επί… της Κηφισιάς.

Ο δε Ατρόμητος διατήρησε το αήττητο με τον Ιλιτς στον πάγκο (2-3-0), όμως απέτυχε να πλησιάσει την πρώτη εξάδα.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Καμαρά, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ, Βέργος – Ροσέρο, Παντελάκης.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ιλιτς): Τσιντώτας, Κεσχρίντα, Ντε Μποκ, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Γκονζάλες (80’ Ερλινγκμαρκ), Κούντε, Καμαρά, Ρομπάιγ (88’ Γιουμπιτάνα), Κουέν (68’ Ντιρκς), Βέργος.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Τσαούσης, Παντελάκης, Εραμούσπε, Καραχάλιος, Ριένστρα (90’+1’ Τζίνο), Ροσέρο, Παμλίδης, Τζίμας (71’ Γκάρο), Μπαλάν (71’ Μπατίστ).

