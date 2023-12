Αθλητικά

Βόλος - Ολυμπιακός: η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια (εικόνες)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Πανθεσσαλικό, με τα επεισόδια να μεταφέρονται και εκτός γηπέδου από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Για "εξόντωση του Ολυμπιακού" κάνει λόγω η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Σκηνικό "πολέμου" στον αγώνα Βόλος - Ολυμπιακός, με το Πανθεσσαλικό να μετατρέπεται σε "φαρ ουέστ" όταν μετά από ακύρωση γκολ των φιλοξενούμενων, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, έκαναν επεισόδια.

Ο αγώνας διακόπηκε αλλα τελικά συνεχίστηκε μετά από κάποια ώρα, με το τελικό σκορ να δείχνει 2-2 κάτι που μετέφερε τα επεισόδια από τους οπαδούς των Πειραιωτών και εκτός γηπέδου.

Οι εικόνες αποκαρδιώτικές με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική για πολλή ώρα στο γήπεδο.

Από τα επεισόδια, οχήματα της αστυνομίας που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο υπέστησαν υλικές ζημιές.

Μπέος: «Χρειάστηκαν οξυγόνο παίκτες του Βόλου και του Ολυμπιακού»

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επεισοδιακής αναμέτρησης ανάμεσα σε Βόλο και Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ, Αχιλλέας Μπέος, πήρε θέση για τα όσα διαδραματίστηκαν στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν και αυτός διεκόπη για περίπου μία ώρα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να κάνουν χρήση χημικών και δακρυγόνων ώστε να απωθήσουν τους φίλους του Ολυμπιακού που πετούσαν αντικείμενα και αποπειράθηκαν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, με το σκορ στο 2-2. Σκορ με το οποίο εν τέλει και ολοκληρώθηκε ο αγώνας.

«Πολύς κόσμος θα αναρωτηθεί για τη στάση του Βόλου. Εμείς δε θα είμαστε αυτή η ομάδα που θα παίξει ρόλο για να τιμωρηθεί κάποια από τις μεγάλες (σ.σ. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) και θα πάρει το παιχνίδι εκτός γηπέδου», είπε αρχικά ο δήμαρχος της θεσσαλικής πόλης και προσέθεσε: «Ωστόσο, πρέπει να σταθούμε σε αυτή την εικόνα που είναι ντροπή. Φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης κι η Αστυνομία. Δεν είναι τρόπος αυτός να χρησιμοποιούν δακρυγόνα. Πολλοί παίκτες, δικοί μας και του Ολυμπιακού, είχαν σοβαρά προβλήματα αναπνοής. Χρειάστηκε να τους παρασχεθεί οξυγόνο. Στις κερκίδες έκλαιγαν μικρά παιδιά».

Κι ο Αχιλλέας Μπέος κατέληξε: «Αυτοί που νομοθετούν και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, πρέπει να καθίσουν όλοι μαζί και να πουν "τέρμα η αλητεία". Ενώ βλέπουμε ένα σούπερ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, υπάρχουν αλήτες που ασελγούν στο κορμί του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια:

"Σχετικά με περιστατικό, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, διευκρινίζονται τα εξής:

Στο 90ό λεπτό του αγώνα, άτομα, που βρίσκονταν στις κερκίδες του γηπέδου, προσπάθησαν να εισέλθουν εντός του γηπέδου. Oι άμεσες ενέργειες των αστυνομικών, που εκτελούσαν μέτρα τάξης, με την χρήση των ενδεδειγμένων μεθόδων, απέτρεψαν την είσοδό τους.

Αργότερα, μεγαλύτερη ομάδα ατόμων, έξω από το γήπεδο, κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών -εκσφενδονίζοντας αντικείμενα (πέτρες και φωτοβολίδες ευθείας βολής)- με αποτέλεσμα να απειληθεί η σωματική ακεραιότητα των οργάνων της τάξης και να προκληθούν ζημιές σε υπηρεσιακό λεωφορείο της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα τους απώθησαν, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από το σημείο και να μην επεκταθεί η ένταση, ενώ πραγματοποιήθηκαν 16 προσαγωγές.

Στη διάρκεια των ελέγχων πριν την έναρξη του αγώνα συνελήφθησαν 6 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών".

Ολυμπιακός: «Εγκληματική οργάνωση διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ξέσπασμα του κόσμου ήταν αναμενόμενο»

Πολύ σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί η ΠΑΕ Ολυμπιακός, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφορικά με το επεισοδιακό ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Οι «ερυθρόλευκοι», αναφερόμενοι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι (όπου έχουν πολλά παράπονα από τον διαιτητή Παπαπέτρου και τον VAR Γκορτσίλα), όσο και στην αντιμετώπιση των φιλάθλων τους από την Αστυνομία, βάλλουν κατά πάντων: της ΕΠΟ και της ΚΕΔ, των Υπουργείων Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη, της ΕΛ.ΑΣ. Μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για «εγκληματική οργάνωση», «μαφία» και «συμμορία» που διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό, μιλούν για «άνδρες-ντροπή της ΥΜΕΤ» και για «διεφθαρμένο παρακράτος».

Σε ό,τι αφορά τα επεισόδια, η ΠΑΕ Ολυμπιακός χαρακτηρίζει «τουλάχιστον αναμενόμενο» το ξέσπασμα των οπαδών της ομάδας και εκφράζει την ανησυχία της για κλιμάκωση της έντασης. «Θα περιμένουμε μια ασύλληπτη τραγωδία για να ξυπνήσει η κυβέρνηση και να ασχοληθεί;», αναρωτιούνται οι «ερυθρόλευκοι».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από μία εγκληματική οργάνωση. Μία ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί στα πρότυπα της μαφίας και έχει μοναδικό σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό.

Σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η ΚΕΔ με εντολή της συμμορίας έστειλαν τους Παπαπέτρου και Γκορτσίλα να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το Πρωτάθλημα. Συμπαραστάτες τα ανύπαρκτα Υπουργεία Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη που έβαλαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το κράτος και οι δικαστικές αρχές που στο παρελθόν είχαν δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την υποτιθέμενη κάθαρση του ποδοσφαίρου, διατάζοντας ακόμα και την παρακολούθηση των τηλεφώνων των μισών παραγόντων, σήμερα αδιαφορεί πλήρως δηλώνοντας ευθέως ότι δεν ασχολείται και έχοντας αφήσει το ποδόσφαιρο στη μαύρη μοίρα που το έβαλε η μαφία και το παρακράτος.

Το τι θα γίνει από εδώ και εμπρός είναι αβέβαιο. Η μαφία θα συνεχίζει το έργο της κάθε εβδομάδα με όπλο τους τη διαιτησία, τους βαρίστες, τους παρατηρητές, τις κροτίδες, τα δακρυγόνα κλπ, κλπ.

Πώς άραγε θα σταματήσει αυτό; Θα περιμένουμε την ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση του κόσμου του Ολυμπιακού που βλέπει να τον προκαλούν καθημερινά;

Θα περιμένουμε μια ασύλληπτη τραγωδία για να ξυπνήσει η κυβέρνηση και να ασχοληθεί;

Εδώ και 3,5 χρόνια τουλάχιστον, πέντε εκατομμύρια κόσμος προκαλείται συστηματικά και ένα ξέσπασμα ήταν τουλάχιστον αναμενόμενο.

Και δυστυχώς με τα όργια που έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Πράγμα που κανείς μας δε θέλει και κατευνάζουμε διαρκώς την οργή του κόσμου!

Συγχαρητήρια στην ΕΛ.ΑΣ. που κατάφερε να κάνει ποδοσφαιριστές και φιλάθλους να τρέχουν στ’ αποδυτήρια να σωθούν. Συγχαρητήρια στους άνδρες-ντροπή της ΥΜΕΤ που κρυμμένοι στις εξέδρες πέταξαν βόμβες κρότου λάμψης σε οικογένειες που έφευγαν μέσα σε πανικό.

Να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο;

Σε ένα ματς που μας έχουν ακυρώσει 2 κανονικά γκολ και δεν μας έδωσαν τρία πέναλτι (22’, 59’, 81’) θέλετε να πούμε για ποδόσφαιρο; Εδώ κάποιοι θέλησαν να μην συνεχιστεί καν το ματς και να τιμωρηθούμε ακόμα μια φορά και πέταξαν δεκάδες δακρυγόνα.

Ντροπή σε όλους και πάνω απ’ όλα σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό το ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ».





