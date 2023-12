Κοινωνία

Αντώνης Καρυώτης: Βεβήλωσαν το εικονοστάσι του στον Πειραιά (εικόνες)

Δείτε τι έκαναν άγνωστοι στο μικρό μνημείο που είχε οικοδομηθεί στη μνήμη του άτυχου νεαρού από την Κρήτη.

Μια ιερόσυλη ενέργεια διαπράχθηκε τρεις ακριβώς μήνες μετά από τη δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη το Σεπτέμβριο στο πλοίο Blue Horizon στο Λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με καταγγελία που κατατέθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά, άγνωστοι βεβήλωσαν το εικονοστάσι που τοποθετήθηκε στη μνήμη του στο λιμάνι της πόλης και συγκεκριμένα στην πύλη των πλοίων της Κρήτης..

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα του Πειραιά piraeuspress.gr άγνωστοι αφαίρεσαν εικόνες και σταυρούς από το εικονοστάσι. Δεν αρκέστηκαν όμως σε αυτό. Ξερίζωσαν ακόμα και τα λουλούδια που είχαν φυτέψει οι δικοί του άνθρωποι.

Πέραν της απλής κλοπής εικονισμάτων και σταυρού για την πώληση και το κέρδος, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος έχουν και δεύτερες σκέψεις σχετικά με τα κίνητρα της πράξης.

Πηγή: Pirauespress.gr





