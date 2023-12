Κόσμος

Αεροδρόμιο Μονάχου: “Εγκλωβισμένοι 150 Έλληνες από την Παρασκευή” (βίντεο)

Πως περιγράφει ο ταξιδιώτης στον ΑΝΤ1 την δραματική κατάσταση και τις συνθήκες υπό τις οποίες ζουν εκεί τις τελευταίες 4 ημέρες εκατοντάδες επιβάτες. Ποιο είναι το μεγάλο παράπονο του!

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Αλέξανδρος Καραστεργίου, ένας από τους περίπου 150 Έλληνες, που λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης χιονόπτωσης, παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο του Μονάχου για τέταρτη ημέρα, όπως ανέφερε!

«Είμαστε από την Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Κοιμόμαστε πάνω στις καρέκλες. Είμαστε διάσπαρτοι 150 Έλληνες στα δύο terminal. Μας έδωσαν 15 ευρώ voucher το Σάββατο για να φάμε. Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά των Γερμανών, πάμε να τους μιλήσουμε και μας γυρνάνε την πλάτη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καραστεργίου συμπλήρωσε πως «Κάθε 12 ώρες μας καλούν να κάνουμε check in για να φύγουμε. Η εταιρεία μας έδινε ένα χρηματικό ποσό για ξενοδοχείο, αλλά καταλύματα διαθέσιμα δεν υπάρχουν ούτε τρόπος να φθάσουμε εκεί».

«Μας έβαλαν την Παρασκευή για πολλές ώρες στο αεροπλάνο και μας κατέβασαν, Χθες έφυγε αεροπλάνο για την Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς δεν είμασταν μέσα, δεν μας έδωσαν προτεραιότητα, αυτό ήταν το παράπονο μας και είμαστε εδώ χωρίς ρούχα, χωρίς βαλίτσες…», προσέθεσε εμφανώς ενοχλημένος

«Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα φύγουμε μετά τις 20:00 της Δευτέρας για την Ελλάδα», είπε ο κ. Καραστεργίου.

