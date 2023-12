Κοινωνία

Missing Alert: Που βρέθηκε η 16χρονη αγνοούμενη

Διήμερη αγωνία για την 16χρονη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το Σάββατο. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Ευτυχώς αίσια έληξη η αγωνία, μετά από την εξαφάνιση της 16χρονης από το Μαρούσι το Σάββατο, καθώς μετά κα ιαπό τον «συναγερμό» που σήμανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το κορίτσι εντοπίστηκε σώο το πρωί της Δευτέρας.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

«Η περιπέτεια της Κωνσταντίνας Ρ., 16 ετών, έληξε σήμερα το πρωί δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Κωνσταντίνα Ρ. βρέθηκε στην περιοχή του Ψυχικού και είναι καλά στην υγεία της. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Κωνσταντίνα Ρ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

