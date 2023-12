Πολιτική

TikTok: Ο Κασσελάκης “απαντά” στο βίντεο του Μητσοτάκη (βίντεο)

Τι είπε για τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στις ελλείψεις της παιδείας, την ακρίβεια και άλλα κοινωνικά προβλήματα.

Στην επικοινωνιακή "αντεπίθεση" πέρασε τη Δευτέρα το πρωί ο Στέφανος Κασσελάκης μέσα από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok, το οποίο τυγχάνει ιδιαίτερα δημοφιλές στη νεολαία και του οποίου το βασικό concept είναι η ανάρτηση έξυπνων, σύντομων και αστείων βίντεο.

Όπως συζητήθηκε στο καθημερινό πρωινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" με το Γιώργο Λιάγκα, αναρτώντας ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού με θέμα το Youth Pass, ο κ. Κασσελάκης στο δικό του βίντεο ανέφερε:

«Αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Της χώρας που αρχές Δεκεμβρίου έχει ακόμα κενά καθηγητών στα σχολεία. Της χώρας όπου αντί να περισσεύει μισθός στο τέλος του μήνα, “περισσεύει μήνας στο τέλος του μισθού”. Της χώρας με τη μεγαλύτερη ανεργία των νέων στην Ευρώπη, με το ακριβότερο σούπερ-μάρκετ, με την ακριβότερη ενέργεια. Της χώρας όπου οι νέοι μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 40 γιατί ο μισθός δε φτάνει και τα ενοίκια είναι φωτιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο θείος που λέει “Εγώ θα κάτσω με τη νεολαία”, και της μοιράζει φραγκοδίφραγκα, αντί να της προσφέρει προοπτική, εργασία, παιδεία, ποιότητα ζωής, Οι νέοι θέλουν αξιοκρατία, σεβασμό και ευκαιρίες, μην τους υποτιμάτε».





