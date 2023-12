Τεχνολογία - Επιστήμη

Κωνσταντινούπολη: Σεισμός στην Θάλασσα του Μαρμαρά

Ισχυρός σεισμός, που έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη και στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών σημειώθηκε στις 9:42 πμ ώρα Ελλάδας (τοπική 10:42 πμ) στην περιοχή του κόλπου του Γκέμλικ, στο νότιοανατολικό τμήμα της Θάλασσας του Μαρμαρά.

Το εστιακό βάθος κατεγράφη στα 8,98 χλμ.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως στην ασιατική πλευρά της μεγαλούπολης, στην Προύσα και στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός, που έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, ήταν υποθαλάσσιος και είχε επίκεντρο 4,7 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές των Μουδανιών

Δεύτερος σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο ίδιο επίκεντρο στις 9.45.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ έγραψε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι "ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πόλη μας. Δόξα τω Θεώ, δεν έχει φτάσει ακόμη καμία αναφορά για θύματα ή ζημιές».

Στη δήλωση της περιφέρειας αναφέρεται ότι, «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν απώλειες ζωής ή περιουσίας στην επαρχία της Κωνσταντινούπολης».

Ο κυβερνήτης της Προύσας Μαχμούτ Ντεμιρτάς δήλωσε ότι συνεργεία διάσωσης έχουν αναπτυχθείτάχιστα στο πεδίο και ότι: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αρνητικά νέα που να μας έχουν έρθει».

