“Το Πρωινό” - Καϊλή: Άντεξα και αντέχω για το παιδί μου (βίντεο)

Τι συζήτησε η Εύα Καϊλή με την Έλλη Αυξεντίου και την εκπομπή "Το Πρωινό" για την σύλληψη, τις κατηγορίες, το παιδί της και όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες.

Αποκλειστική συζήτηση με τη δημοσιογράφο του καθημερινού μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» Έλλη Αυξεντίου πραγματοποίησε η Εύα Καϊλή, η οποία μέσω της δημοσιογράφου δήλωσε προς την εκπομπή και τους θεατές της: «Άντεξα και αντέχω για το παιδί μου. Αφού είναι το παιδί μου καλά, είμαι κι εγώ καλά».

Σύμφωνα με την Έλλη Αυξεντίου ο βελγικός τύπος σχολίασε ως απάνθρωπη τη μεταχείριση της κ. Καϊλή ως προς τη 5μηνη απαγόρευση να συναντήσει την κόρη της Αριάδνη, ενώ το μικρό κορίτσι σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του, το πρώτο διάστημα εξέφραζε τα συναισθήματά του τραγουδώντας λυπητερά τραγούδια.

Τώρα, όπως μοιράστηκε με τη δημοσιογράφο, τα δύσκολα πέρασαν. Η Αριάδνη τραγουδά μόνο χαρούμενους σκοπούς. Μάνα και κόρη είναι “αυτοκόλλητες” και επισκέφτηκαν μαζί την Ευρωβουλή για να χαρεί η μικρή Αριάδνη με το τεράστιο έλατο και τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του μεγάρου.

Με τον εν διαστάσει σύζυγό της Φραντσέσκο Τζόρτζι η κ. Καϊλή κατοικούν σε διαφορετικούς ορόφους της ίδιας πολυκατοικίας κι έτσι παρά το χωρισμό η κόρη της δε στερείται καθόλου τον πατέρα της. Έλληνες συναντούν την κ. Καϊλή, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, στους διαδρόμους της Ευρωβουλής και της δηλώνουν ότι πιστεύουν στην αθωότητά της. Έτσι, έχει λάβει τη απόφαση να ξαναταξιδέψει πολύ σύντομα –ίσως τα Χριστούγεννα– για την Ελλάδα.

Μιλώντας στην Έλλη Αυξεντίου η ελληνίδα πολιτικός ανέφερε ότι από την ανακοίνωση της σύλληψής της και μετά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ενδιαφερθεί ούτε έχει τηλεφωνήσει να ρωτήσει για τη δική της κατάσταση, ούτε καν για την κατάσταση του παιδιού της.

Πάντως μέσα στις εξομολογήσεις της η κ. Καϊλή υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά τον ισχυρισμό της αθωότητάς της και προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση.

