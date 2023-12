Κόσμος

Δίκη Μπελέρη: νέα αναβολή μετά το ευρω - μπλόκο της Ελλάδας στην Αλβανία

Ακόμη μια αναβολή στην δίκη του προφυλακισμένου εκλεγμένου Δημάρχου Χειμμάρας.

Αναβάλλεται για ακόμη μια φορά η δίκη για τον εκλεγμένο Δήμαρχο Χειμμάρας, Φρέντι Μπελέρη.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ η δίκη θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου

Ελληνική προειδοποίηση για "φρένο" στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας

Ύστερα από 14 μήνες διαβουλεύσεων, η Αλβανία κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη φάση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, διπλωματικές πηγές ανέφεραν, ότι η Ελλάδα κατέθεσε στο Coperer (επιτροπή μονίμων αντιπροσώπων) ρητή επιφύλαξη ως προς την πρόοδο της αλβανικής ενταξιακής διαδικασίας καθιστώντας σαφές ότι δεν θα συναινέσει στην πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας εφόσον δεν υπάρχουν θετικές εξελίξεις σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη.

Η αίτηση του Μπελέρη αναμενόταν να εξεταστεί σήμερα, μετά από 6 μήνες κωλυσιεργίας, στο ειδικό δικαστήριο προκειμένου να ληφθεί η απόφαση περί ορκωμοσίας του. Την άλλη εβδομάδα εκδικάζεται η αίτησή του στο ειδικό δικαστήριο

Ο οδικός χάρτης για την ένταξη της Αλβανίας

Η κατάθεση επιφυλάξεων από την πλευρά της Αθήνας σημαίνει ότι πρόκειται να «μπλοκάρει» για ένα διάστημα την αποστολή της επιστολής, η οποία είναι μία διαδικασία τεχνικού επιπέδου. Τα βήματα, άλλωστε, στην επόμενη φάση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ε.Ε. αφορούν την δημιουργία μίας έκθεσης.

Αυτή θα περιγράφει όλα τα κριτήρια (benchmarks), δηλαδή έναν «οδικό χάρτη» για όσα έχουν ήδη ή πρέπει να έχουν εκπληρωθεί από τα Τίρανα (standing accession report). Το διαδικαστικό σκέλος περιλαμβάνει και τη σύγκληση σχετικής διακυβερνητικής διάσκεψης στην Ευρώπη.

