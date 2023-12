Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο ανάδρομος Ερμής και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

-

Για αντιφατικές ημέρες στις αρχές της εβδομάδας, που απατούν την προσοχή όλων μας, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, την Δευτέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «στις 13 Δεκεμβρίου γίνεται ανάδρομος ο Ερμής και επομένως πρέπει να σπεύσουμε μέχρι τότε να κάνουμε ότι αφορά την επικοινωνία, όπως πχ. να στείλουμε τις ευχετήριες κάρτες μας για να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουν στον προορισμό τους εγκαίρως».

Όπως επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, «η Αφροδίτη μπαίνει στον Σκορπιό, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν εντάσεις και ζήλιες και πρέπει να προσέχουμε».

Η αστρολόγος προσέθεσε ότι «η Σελήνη είναι στην Παρθένο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες δουλειές, αλλά θα έχουμε και κάποιες δυσκολίες και η μέρα θα είναι αντιφατική».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Πατέρας Ελπίδας: Η απονομή του πτυχίου της είναι “τρεις φορές κηδεία” (βίντεο)

Τράπερ σε σπείρα που λήστευε ΑΤΜ με “χρυσά” κέρδη (βίντεο)

“Το Πρωινό” – Καϊλή: Άντεξα και αντέχω για το παιδί μου (βίντεο)