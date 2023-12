Πολιτισμός

Βασίλης Βασιλικός: το “τελευταίο αντίο” στον σπουδαίο συγγραφέα (εικόνες)

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτισαν για τελευταία φορά τον σπουδαίο συγγραφέα.

-



Στην τελευταία κατοικία του οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο σπουδαίος συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης.

Πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και πολιτικοί, καλλιτέχνες, συγγενείς και φίλοι, είπαν το "ύστατο χαίρε" στον Βασίλη Βασιλικό που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του μεγάλο έργο.

Οι Κώστας Γαβράς, Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Χωμενίδης και πολιτικοί όπως ο Στέφανος Κασσελάκης, η Ελενα Ακρίτα, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Νίκος Βούτσης και ο Προκόπης Παυλόπουλος ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τον βραβευμένο συγγραφέα.

Πάνω στο φέρετρό του ήταν τοποθετημένο το καπέλο του, το οποίο ήταν σήμα κατατεθέν του και βιβλία του.

