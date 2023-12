Οικονομία

Πολιτική Προστασία: Διαγωνισμός για αεροπλάνα, οχήματα και εξοπλισμό

Ποιοι οι όροι της διαδικασίας μειοδοσίας και η ακριβής δαπάνη που έχει εγκριθεί για την ανανέωση του στόλου.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) διενεργεί για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τρείς διαγωνισμούς συνολικού προϋπολογισμού 246 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Αναλυτικά σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Ταμείου, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με αντικείμενα τα τρία παρακάτω έργα:

«1. Προμήθεια Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα

Προϋπολογισμός: 154,8 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενα:

Προμήθεια 25 αμφίβιων μονοκινητήριων (Turboprop) αεροσκαφών («Α.Μ.Α.») Πυρόσβεσης Σταθερής Πτέρυγας, εκ των οποίων 19 μονοθέσια και 6 διθέσια μονοκινητήρια αεροσκάφη .

Υπηρεσίες εκπαίδευσης ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού, πακέτα υποστήριξης με παροχή βιβλιογραφίας, υπηρεσίες “On-site Field Service Representative (FSR)” και πακέτα επιπρόσθετης υποστήριξης (Additional Provisioning List), που θα αφορούν σε 17.920 ώρες πτήσης.

2. Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης

Προϋπολογισμός: 64,5 εκατ. ευρώ

Αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια συνολικά 740 μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα και αγορά οχημάτων για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα περιφερειακά-τοπικά κέντρα πολιτικής προστασίας και τους εθελοντικούς οργανισμούς, όπως υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, βραχιονοφόρα οχήματα, υδροφόρα μεταφοράς νερού, διασωστικά οχήματα κ.α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03.01.2024.

3. Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα και αγορά οχημάτων για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα περιφερειακά-τοπικά κέντρα πολιτικής προστασίας και τους εθελοντικούς οργανισμούς Προϋπολογισμός: 27 εκατ. ευρώ

Αντικείμενο διαγωνισμού:

Προμήθεια πυροσβεστικού και λοιπού εξοπλισμού κατάσβεσης , πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, όπως αναπνευστικές συσκευές, στολές χημικής προστασίας, αλυσοπρίονα, δισκοπρίονα, διασωστικά αεροστρώματα, πυρίμαχες κουβέρτες, αντιπυρικές στολές προσέγγισης, φορεία κ.α. για το πυροσβεστικό σώμα, τις ΓΓΠΠ, τα Περιφερειακά και Τοπικά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας και τους Εθελοντικούς Οργανισμούς.

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς το προσωπικό και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος σε θέματα συντήρησης, λειτουργίας, ορθής χρήσης και επισκευής των ειδών εξοπλισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05.01.2024».

