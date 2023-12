Κοινωνία

Αράχωβα - Κακοποίηση χάσκι: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τον βασανισμό μέχρι θανάτου (εικόνες)

Το σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης, με τον άγριο βασανισμό χασκι στην Αράχωβα και τελικά τον θάνατό του κινητοποίησε την Εισαγγελία του Άρειου Πάγου.

Κατεπείγουσα έρευνα για τη σύλληψη του δράστη του βασανισμού δεσποζόμενου σκύλου στην Αράχωβα, διέταξε η αρμόδια για την προστασία των ζώων αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα.

Το επίμαχο περιστατικό οδήγησε την κ. Μασούρα, που έχει την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών για την προστασία των ζώων, να παρέμβει.

Η εισαγγελική λειτουργός παρήγγειλε στην Εισαγγελία Λειβαδιάς, όπου υπάγεται η Αράχωβα, κατεπείγουσα έρευνα προς εντοπισμό του δράστη, ενώ ζήτησε άμεση ενημέρωσή της για τις εξελίξεις.

Όπως είναι γνωστό, στην Αράχωβα, με αιχμηρό αντικείμενο, όπως διαπιστώθηκε από την κτηνιατρική εξέταση, βασανίστηκε σκύλος ράτσας Χάσκι που ανήκε σε ιδιοκτήτη.

Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει τις τοπικές αστυνομικές και δημοτικές αρχές, ενώ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της πρωτοφανούς άγριας κακοποίησης του ζώου, το οποίο κατόρθωσε να επιστρέψει σπίτι του, αλλά τελικά δεν επέζησε.

Αράχωβα.

Ο Όλιβερ 8 ετών δολοφονήθηκε.

Τον άρπαξαν από την αυλή του σπιτιού του και αφού τον βίασαν με αιχμηρό αντικείμενο,τον άφησαν να επιστρέψει στο σπίτι του.

Οι άνθρωποι του τον έτρεξαν, αλλά δυστυχώς ο Όλιβερ πέθανε γνωρίζοντας πόσο μίσος μπορεί να κουβαλάει το δίποδο. pic.twitter.com/kWJdNIy9hV — Terez (@Elizah_Manolia) November 29, 2023

