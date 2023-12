Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: μαντάτα, μυστικά και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Συγκίνηση, αποκαλύψεις και μυστικά στα νέα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, και την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις 22:30, με 2 νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!



ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 22

Η Κάτια και ο Άλκης έχουν χαρμόσυνα νέα για την εγκυμοσύνη της Κάτιας, την ώρα που ο Έβαν λείπει ακόμη στο εξωτερικό. Ο αναπάντεχος χωρισμός της Έλενας θα την ταρακουνήσει. Θα ξαναπέσει στην αγκαλιά του Νικόλα; O Κοσμάς προσπαθεί να κρύψει την απόλυσή του από την τράπεζα, ενώ οι προσπάθειες του Φίλιππου να έρθει πιο κοντά με τους γιους του, φαίνονται να βρίσκουν εμπόδια. Ο Μάριος και η Έλσα ανταλλάσσουν το πρώτο τους φιλί, με τον Άλκη να τους κάνει τσακωτούς. Η Έλσα αρχίζει να ψυλλιάζεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με την εγκυμοσύνη της Κάτιας…

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 23

Όσο η Σοφία συμφιλιώνεται με την Έλενα και την Κάτια, μετά το μυστικό που της κράτησαν κρυφό, η Έλσα μαθαίνει πια τη μεγάλη αλήθεια, σχετικά με την εγκυμοσύνη της Κάτιας. Ενώ ο Αλέξης ψάχνει συμμάχους μετά την απομάκρυνση του Φίλιππου, ο Φίλιππος φαίνεται να γεφυρώνει το χάσμα με τα παιδιά του. Η ξαφνική επίσκεψη της Αθηνάς και του Στέφανου θα αιφνιδιάσει τον Άλκη, την ώρα που η εμφάνιση της Χαράς θα κάνει τον Νικόλα να ενθουσιαστεί. O Κοσμάς είναι αποφασισμένος να πει στη Σοφία την αλήθεια για την απόλυσή του. Μια άβολη συνάντηση, θα φέρει αντιμέτωπους για ακόμη μια φορά τον Νικόλα με την Έλενα, όσο η Έλσα ζητά σθεναρά από τον Άλκη να λάβει αποφάσεις σχετικά με το επερχόμενο μωρό.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

