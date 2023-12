Πολιτική

Ανδρουλάκης από Δαδιά: Στον Έβρο συνέβη μία τραγωδία... (εικόνες)

Τέσσερις μήνες μετά τις τραγικές πυρκαγές στον Έβρο ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφτηκε ξανά το Δάσος της Δαδιάς.

Τέσσερις μήνες μετά τη καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης με στελέχη του κόμματος επισκέφθηκε ξανά το δάσος της Δαδιάς.

Μία μέρα μετά την παρουσίαση χθες στην Αλεξανδρούπολη των προτάσεων του Κινήματος για την αλλαγή του μοντέλου πρόληψης - αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών, ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στον φορέα διαχείρισης του εθνικού πάρκου δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου και ενημερώθηκε για τις επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού στο δάσος και την ορνιθοπανίδα.

«Στον Έβρο συνέβη μία τραγωδία. Μία τραγωδία, όμως, που έπρεπε να μας βρει προετοιμασμένους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο νομός είχε τη μεγαλύτερη ξηρασία τα τελευταία επτά χρόνια. Το κράτος, όμως, δεν έδωσε έμφαση στην πρόληψη και δεν προετοιμάστηκε προκειμένου να αποφύγουμε την καταστροφή του οικοσυστήματος της Δαδιάς» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Σχετικά με την ορνιθοπανίδα, σημείωσε πως σύμφωνα με αρμόδιους από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, είναι από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη κι έπρεπε το κράτος να είχε προετοιμαστεί. «Δεν μπορεί επτά χρόνια ξηρασίας να μην έχουν χτυπήσει το καμπανάκι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα δεδομένο, δεν μπορεί όμως να είναι ένα συνεχές άλλοθι. Πρέπει το κράτος να προετοιμαστεί, για να μην έχουμε τόσο τραγικές επιπτώσεις», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε ότι «έχουμε χρέος η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε σ' ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης του φυσικού πλούτου αυτού του πανευρωπαϊκού πνεύμονα -της Δαδιάς-, αλλά και των καταστροφών που υπέστησαν κτηνοτρόφοι, αγρότες και η τοπική κοινωνία, ώστε οι πολίτες να νιώσουν ασφάλεια, να νιώσουν το κράτος δίπλα τους και να μην ξανασυμβεί κάτι ανάλογο στο μέλλον».

