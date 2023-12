Κοινωνία

Γρηγορόπουλος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις μνήμης για τον θάνατο του

Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, συμπληρώνονται 15 χρόνια από τον θανάσιμο τραυματισμό του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια.

Λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για τη συμπλήρωση 15 ετών από το θανάσιμο τραυματισμό του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

