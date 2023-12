Life

“Αρένα” - Ελληνοτουρκικά: η επίσκεψη Ερντογάν και το τουρκικό λόμπι στις ΗΠΑ

Ενόψει της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, η "Αρένα" με την Μαρία Αναστασοπούλου ταξιδεύει στα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας και αποκαλύπτει τις κινήσεις του τουρκικού λόμπι στην Αμερική.

Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη Ερντογάν, βάζουν στην «ΑΡΕΝΑ» τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ζωντανά στο στούντιο, αλλά και μέσα από ρεπορτάζ η εκπομπή σκιαγραφεί την επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου και κορυφαίων υπουργών της γειτονικής χώρας λίγο πριν εκείνοι συναντήσουν τους Έλληνες ομολόγους τους.

Η Μαρία Αναστασοπούλου ταξιδεύει μέχρι τον Έβρο, όπου η κάμερα της «ΑΡΕΝΑΣ» καταγράφει την ενίσχυσή των μέτρων ασφαλείας στα σύνορα της χώρας.

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής φτάνει στο Ανατολικό Αιγαίο και συναντά τους Εθνοφύλακες των νησιών και την κυρά Ρηνιώ στην Κίναρο.

H «ΑΡΕΝΑ» αποκαλύπτει τις κινήσεις του τουρκικού λόμπι στην Αμερική, το οποίο δαπανά εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, αποκαλύπτει τη σημερινή εικόνα της Αγίας Σοφίας.

Στο στούντιο της εκπομπής, η Μαρία Αναστασοπούλου με τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνο Φίλη, και σημαντικούς καλεσμένους διατρέχουν το ιστορικό των κρίσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, αλλά και των συναντήσεων Ερντογάν με την ελληνική πλευρά, ενώ στην εκπομπή παρεμβαίνουν και επιφανείς Τούρκοι δημοσιογράφοι.

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής κάθε Τετάρτη στις 24:00 ζωντανά, ερευνούν, καταγράφουν και αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά σημαντικών θεμάτων της επικαιρότητας, μέσα από μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Στην «ΑΡΕΝΑ», η συζήτηση ξεκινά, όχι μόνο με τους καλεσμένους, αλλά και με τους τηλεθεατές μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

