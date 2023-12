Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ “υπέταξε” τη Λαμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γκολ και θέαμα από τον δικέφαλο του βορρά που “υπέταξε” τη Λαμία.

-

Συνδυάζοντας ουσία και θέαμα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Λαμίας στο γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Γιάννης Κωνσταντέλιας (21'), Ράφα Σοάρες (43') και Ζόαν Σάστρε (57') σημείωσαν τα γκολ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου που διατηρήθηκε στο -2 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο φινάλε του πρώτου γύρου. Λίγα πράγματα από τη Λαμία που είχε διάθεση, όχι όμως και την ποιότητα για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στη Θεσσαλονίκη.

Οι γηπεδούχοι πήραν εξαρχής τον έλεγχο του αγώνα, ωστόσο στα πρώτα λεπτά δε δημιούργησαν κάποια κλασική ευκαιρία. Στο 14' ο Αλεξέι Κοσέλεφ πρόλαβε την προβολή του Μπράντον Τόμας όμως έξι λεπτά μετά, ήρθε το 1-0. Ο Χάρης Τσιγγάρας έκλεψε την μπάλα, τροφοδότησε τον Κωνσταντέλια που με σουτ άνοιξε το σκορ. Τρία λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματά του, αλλά ο Τόμας, μετά την πάσα του Στέφαν Σβαμπ, νικήθηκε από τον Κοσέλεφ.

Ακόμη πιο κλασική η ευκαιρία που σπατάλησαν οι «ασπρόμαυροι» στο 35', με τον Κοσέλεφ να νικάει σε τετ α τετ τον Τόμας και τον Άνταμ Τζανετόπουλο να διώχνει πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Κιρίλ Ντεσπόντοφ. Σε όλο αυτό το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, η Λαμία είχε να αντιπαρατάξει δύο σουτ του Καρλίτος που, πάντως, δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα τον Ντόμινικ Κοτάρσκι. Αυτό του Ρούμπεν Μαρτίνεθ στο 42', όμως, ανάγκασε τον Κροάτη τερματοφύλακα σε δύσκολη επέμβαση.

Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση για την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου στο καλό της διάστημα, ο ΠΑΟΚ έφτασε και σε δεύτερο γκολ. Ο Κωνσταντέλιας προσπάθησε να βρει τον Τόμας, η μπάλα κόντραρε στον Φανή Τζανδάρη και στρώθηκε στον Ράφα Σοάρες για το 2-0 στο 43'. Δεύτερη σερί αγωνιστική που σκοράρει ο Ισπανός πλάγιος μπακ που δεν είχε πετύχει γκολ στις προηγούμενες 30 εμφανίσεις του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τη Λαμία σαφώς πιο επιθετική, θέλοντας να πετύχει ένα γκολ που θα τη βάλει ξανά στο παιχνίδι. Ο Καρλίτος (51') κι ο Ομάρ Σαντάνα (59') απείλησαν την εστία του Κοτάρσκι, αλλά και πάλι, δίχτυα βρήκαν οι γηπεδούχοι. Αυτή τη φορά ήταν ο δεξιός μπακ, ο Ζόαν Σάστρε, που με πλασέ νίκησε τον Κοσέλεφ μετά την πάσα του Κωνσταντέλια, για το 3-0 στο 57'.

Οι φιλοξενούμενοι έψαξαν το γκολ της τιμής, αλλά ούτε ο Σωτήρης Τσιλούλης, που πήρε την εξαιρετική μπαλιά του Καρλίτος, μπόρεσε να βρει εστία στο 72'. Έξι λεπτά μετά, ο Κοσέλεφ σταμάτησε τον Αλί Σαμάτα, με τον Λουτσέσκου να δίνει την ευκαιρία στον Μάρκος Αντόνιο να πραγματοποιήσει, επιτέλους, το ντεμπούτο του.

Το 3-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να προσθέτει ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του, πετυχαίνοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη του. Προβληματίζει, εσχάτως, η Λαμία που πήρε μόλις ένα βαθμό στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της και βρέθηκε εκτός εξάδας.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκάνησα)

Κίτρινες: Τζανδάρης.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (83' Λύρατζης), Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ (76' Μάρκος Αντόνιο), Τσιγγάρας (70' Οζντόεφ), Ντεσπόντοφ, Τάισον, Κωνσταντέλιας (83' Τζίμας), Τόμας (70' Σαμάτα).

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Βασιλαντωνόπουλος, Κορνέζος, Τζανετόπουλος, Σίντκλεϊ, Σλίβκα, Σαντάνα (59' Μάλτσι), Τζανδάρης, Mαρτίνεθ (60' Τόσιτς), Τσιλούλης (85' Τσιλιανίδης), Καρλίτος (72' Λόνγκο).

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” – Καϊλή: Άντεξα και αντέχω για το παιδί μου (βίντεο)

“Νέα Αριστερά” το όνομα της ΚΟ των “11”

Ναύπλιο: πυροβολισμοί έξω από το Νοσοκομείο (εικόνες)