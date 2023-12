Αθλητικά

Βόλος - Μπέος: Αν δεν μπορούν οι αστυνομικοί, να κάτσουν σπίτι τους, εγώ αποχωρώ από το ποδόσφαιρο...

Τι είπε για τον Τούρκο επιχειρηματία που βρίσκιεται πολύ κοντά στην απόκτηση της ομάδας, αλλά και πως σχολιάζει τα επεισόδια στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Στις προχωρημένες επαφές του με τον Τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλιτσάλι, για την πώληση της ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος, αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης της θεσσαλικής ομάδας, Αχιλλέας Μπέος, σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis.

Ο μεγαλομέτοχος του Βόλου, τόνισε πως θα αποχωρήσει πλέον οριστικά απ’ τα κοινά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ αναφέρθηκε και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στα τελευταία λεπτά του αγώνα της θεσσαλικής ομάδας με τον Ολυμπιακό στο «Πανθεσσαλικό» το απόγευμα της Κυριακής (3/12).

«Για τον Ατζούν πρέπει να πω ότι δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με το νέο έτος, πιστεύω ότι θα υπάρξει νέος ιδιοκτήτης στην ποδοσφαιρική ομάδα του Βόλου. Το κλιμάκιο του κ. Ατζούν είναι στον Βόλο και άμεσα ξεκινά ο έλεγχος στην ΠΑΕ. Ο Μπέος σας κούρασε τόσα χρόνια. Εγώ κουράστηκα και έχω λόγους που το λέω. Δεν θέλω άλλο. Με όλα όσα βλέπω και ακούω.

Για εμένα υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας. Ο Δήμος του Βόλου. Δεν το πιστεύετε ότι θα φύγω από το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό θα γίνει. Άντε να καθίσω ένα ή δύο μήνες για να βοηθήσω. Από το καλοκαίρι θα είμαι εκτός του ποδοσφαίρου, μία για πάντα.

Να βάλει ο Θεός το χέρι του, για να επενδύσει ο Ατζούν στον Βόλο, γιατί μπορεί να διαθέσει πολλά χρήματα, περισσότερα από άλλους επιχειρηματίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αχιλλέας Μπέος και πρόσθεσε για τα όσα έγιναν στο ματς με τον Ολυμπιακό:

«Τα έδειξε όλα η τηλεόραση, τα περισσότερα τουλάχιστον. Έχω βγάλει και ανακοίνωση και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Το είπα και στο παρελθόν. Δεν είναι λύση οι κροτίδες και τα χημικά στα γήπεδα από την αστυνομία. Αυτό πρέπει να τελειώσει άμεσα. Η αστυνομία έχει υποχρέωση να συλλάβει τους ταραξίες.

Χθες κάποιοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσαν τα επεισόδια. Αυτούς έπρεπε να συλλάβουν, αυτούς που έκαναν τα επεισόδια. Το να πετάς χημικά όμως στον κόσμο, που είναι 4.000, χειροτερεύεις την κατάσταση. Οι παίκτες δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Εάν δεν μπορούν να κάνουν την δουλειά τους, να μείνουν στο σπίτι τους. Αυτό το ποσοστό που παίρνει η αστυνομία, να το αφήνει στις εταιρίες σεκιούριτι...».

