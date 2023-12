Κόσμος

Δολοφονία 14χρονης που είχε απαχθεί πριν από μία εβδομάδα (εικόνες)

Τι αναφέρει "το Χαμόγελο του Παιδιού" για την υπόθεση. Συγκλονίζει το στυγερό έγκλημα με θύμα ένα παιδί 14 ετών. Τια σενάρια για τους δράστες και η πορεία της έρευνας.

Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη της Βόρειας Μακεδονίας παρακολουθεί την υπόθεση δολοφονίας ενός 14χρονου κοριτσιού που απήχθη πριν από μια εβδομάδα και βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής, νεκρή σε περιοχή έξω από τα Σκόπια.

Δολοφόνος της φέρεται να είναι ένας αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας που καταζητείται ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή στην υπόθεση του πατέρα της νεκρής ανήλικης.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ ο δολοφόνος διέφυγε αρχικά στη Σερβία και από εκεί στη Βουλγαρία, όπου και καταζητείται.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Όλιβερ Σπάσοφσκι, το κίνητρο της απαγωγής ήταν το προσωπικό όφελος, με σκοπό οι απαγωγείς να αποσπάσουν χρήματα από τη μητέρα της 14χρονης.

Ο πατέρας της 14χρονης Βάνια Γκιόρτσεφσκα αρνείται ότι εμπλέκεται στην απαγωγή της κόρης του.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, ο «εγκέφαλος» της απαγωγής σκότωσε την 14χρονη με όπλο, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να συλληφθεί από την αστυνομία που είχε ξεκινήσει έρευνα για την απαγωγή.

Η μητέρα της 14χρονης είχε πωλήσει πρόσφατα ένα διαμέρισμα που είχε και φέρεται να διέθετε ένα χρηματικό ποσό.

Χθες βρέθηκε νεκρός και ένας 74χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε απαχθεί από την ίδια ομάδα που απήγαγε την 14χρονη. Ο 74χρονος χρωστούσε σε έναν από τους απαγωγείς 500 ευρώ.

Η αστυνομία γνωρίζει την ταυτότητα του δολοφόνου, ο οποίος φέρεται να είναι ο αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας Λιούπτσο Πάλεφσκι, ο οποίος είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές στο παρελθόν. Ο δράστης είναι ιδρυτής και ενός μικρού εξωκοινοβουλευτικού εθνικιστικού κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία.

«Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι τόσο εγώ, όσο και η αστυνομία θα κάνουμε τα πάντα ώστε αυτό το άτομο ή μάλλον αυτό το τέρας, του οποίου τα ίχνη παρακολουθούμε, να φθάσει το συντομότερο δυνατό στη χώρα μας και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Η 14χρονη είχε απαχθεί στις 27 Νοεμβρίου μπροστά από το σπίτι της στο κέντρο των Σκοπίων την ώρα που κατευθυνόταν στο σχολείο της. Η αστυνομία είχε προχωρήσει άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανηλίκης, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Τραγικό τέλος στην αναζήτηση

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

«Στις 29 Νοεμβρίου 2023 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε στην Ελλάδα την εξαφάνιση της 14χρονης Vanja Gjorchevska συμμετέχοντας στην ευρεία κινητοποίηση για την ανεύρεση της.

Η ανήλικη εξαφανίστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2023, κατά τις πρωινές ώρες ενώ πήγαινε στο σχολείο της στα Σκόπια. Αμέσως μετά την εξαφάνισή της και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων αλλά και της Αστυνομίας στα Σκόπια, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τον συντονισμό των ενεργειών σε όλες τις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Το Χαμόγελο του Παιδιού βρισκόταν σε άμεση συνεργασία με τους συνεργαζόμενους φορείς της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE) στην Σερβία και την Αλβανία.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 4/12/23 από τον συνεργαζόμενο φορέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE) για την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση της Vanja Gjorchevska 14 ετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Αστυνομία και το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας καθώς και από την ειδησεογραφία η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή στα Σκόπια. Το κορίτσι απήχθη το πρωί της ημέρας που εξαφανίστηκε και βρέθηκε δολοφονημένο. Η τραγική είδηση του άδικου χαμού της Vanja έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών».

