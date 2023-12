Αθλητικά

ΑΕΚ - Αρης: Η Ένωση πήρε την νίκη

"Τρίποντο" για την ΑΕΚ στην 13η αγωνιστική, με την οποία ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος

Με ένα γκολ του Ντομαγκόι Βίντα στο 59ο λεπτό, η ΑΕΚ ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο του Άρη , επικρατώντας 1-0 σε ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Super League. Χάρη στους τρεις βαθμούς που κατέκτησε, η πρωταθλήτρια παραμένει στη δεύτερη θέση της κατάταξης, με ένα πόντο διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Καλά διαβασμένος ο Άρης, στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού και –κυρίως- να μην υποκύψει στο ασφυκτικό pressing της ΑΕΚ. Βέβαια, ένα λάθος το έκανε, από το οποίο προέκυψε κι η μεγαλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων στο 19΄ με τον Τσούμπερ να βγαίνει μόνος μετά από λάθος γύρισμα, τον Κουέστα να αποκρούει και στη συνέχεια τον Πινέδα να χάνει τεράστια ευκαιρία καθώς τον πρόλαβε ο Μπράμπετς. Οι πρωταθλητές απείλησαν ακόμα μία φορά στο α΄ ημίχρονο με «οβίδα» του Μάνταλου έξω από την περιοχή και τον Κουέστα να βρίσκει τη μπάλα όσο χρειαζόταν για να τη στείλει στο δοκάρι.

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι Θεσσαλονικείς είχαν κι αυτοί τις δικές τους στιγμές, με τον Οντουμπάτζο να «διεμβολίζει» δύο φορές την αριστερή πλευρά της ΑΕΚ. Στην πρώτη παράλληλη μπαλιά του δεν βρέθηκε κανείς να «σπρώξει» τη μπάλα στα δίχτυα, ενώ στη δεύτερη ο Μορόν βρέθηκε σε κλασική θέση για γκολ, αλλά πραγματοποίησε θλιβερό τελείωμα χάνοντας πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 44΄.

Ακριβώς την ώρα που η Ένωση είχε αρχίσει να... αγχώνεται, το «Γόρδιο δεσμό» έλυσε ξανά ο Ντομαγκόι Βίντα! Ο βετεράνος Κροάτης άνοιξε το σκορ στο 59΄ με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μάνταλου σημειώνοντας το 4ο εφετινό του γκολ και είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας μαζί με τον Γκατσίνοβιτς και τον Τσούμπερ!

Ακολούθησε περίπου ένα δεκάλεπτο με διαδοχικές τελικές προσπάθειες της ΑΕΚ, η οποία πήρε απίστευτη ώθηση από τον κόσμο της μετά το γκολ. Όμως ο Κουέστα σε 1-2 περιπτώσεις ήταν εκεί όταν χρειάστηκε και κράτησε τον Άρη μέσα στο ματς. Πράγματι, από το 80΄ και μετά οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να... εγείρουν απαιτήσεις και δημιούργησαν αρκετές φορές τις προϋποθέσεις για κάτι καλό, χωρίς όμως να προκύψει η κλασική ευκαιρία και –συνεπώς- το γκολ της ισοφάρισης.

Διαιτητής: Αλ Χακίμ (Σουηδία)

Κίτρινες: Βίντα - Νταρίντα

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Ελίασον (65΄ Άμραμπατ), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (78΄ Ζίνι), Μάνταλος (65΄ Πιζάρο), Τσούμπερ (65΄ Πόνσε)

ΑΡΗΣ (Βαγγέλης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζιο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Μοντόγια, Ζουλ, Νταρίντα (81΄ Μενέντες), Τζούρασεκ (63΄ Πάρδο), Παναγίδης (58΄λ.τρ. Κάρλσον), Σουλεϊμάνοφ (81΄ Ζαμόρα), Μορόν

