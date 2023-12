Κοινωνία

Κακοκαιρία - ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες Τρίτη και Τετάρτη σε όλη τη χώρα

Δείτε ποιες περιοχές της χώρας θα "επισκεφτούν" τα έντονα καιρικά φαινόμενα κάθε διαφορετική ώρα ώρα της ημέρας.

Σε νέα επικαιροποίηση υποβλήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη:

α) Στην Αττική, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις δυτικές Κυκλάδες τη νύχτα. β) Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο το βράδυ.

Την Τετάρτη:

α) Στην Αττική, την ανατολική και δυτική Στερεά, την Εύβοια, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες,

β) Στη Θεσσαλία (κυρίως την ανατολική), τις Σποράδες, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως Πιερία), τις Κυκλάδες και την Κρήτη από το πρωί μέχρι και το απόγευμα και

γ) Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από το πρωί μέχρι και το βράδυ.

