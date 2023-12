Life

“The 2night show” - Χάρης Χιώτης: Οι εξομολογήσεις για τη δουλειά αλλά και την παιδική ηλικία (βίντεο)

Ξεκαρδιστικές εμπειρίες του γνωστού ηθοποιού από την οικογένειακή επιχείρηση μέσα στην οποία μεγάλωσε γεμάτος τρυφερότητα.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» βρέθηκε, το βράδυ της Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου, ο νέος και πετυχημένος ηθοποιός Χάρης Χιώτης.

Ο ηθοποιός μίλησε για όλους και για όλα ενώ μοιράστηκε με τον παρουσιαστή και το κοινό, ιστορίες από την παιδική του ηλικία, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλωσε μέσα σε ένα… γραφείο τελετών.

«Εγώ μεγάλωσα μέσα σε γραφείο τελετών. Ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό για μένα, ερχόντουσαν εκεί οι φίλοι μου, καθόμασταν και παίζαμε. Ήταν πολύ σύνηθες για εμάς. Είχε περάσει μια φίλη της μαμάς μου από εκεί και έλεγε: εσείς δεν έχετε γραφείο τελετών, παιδική χαρά έχετε. Είχε γίνει πολλές φορές να μείνω στο γραφείο για να πεταχτεί κάπου ο μπαμπάς μου», είπε αρχικά ο Χάρης Χιώτης και συνέχισε:

«Εμένα ο μπαμπάς μου έψηνε έξω από το γραφείο, έκανε μαζώξεις. Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό αλλά δεν ξέρω γιατί, πολλές φορές ο κόσμος σκιάζεται. Όπως λέω και στην παράσταση: όλοι έναν θάνατο χρωστάμε».

