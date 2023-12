Τεχνολογία - Επιστήμη

“The 2night show” - Astronio: Επείγει να βάλουμε την επιστήμη στη ζωή μας (βίντεο)

Τι είπε ο δημοφιλής επιστήμονας για την εκλαϊκευμένη επιστημονική γνώση, την αστρολογία αλλά και... τους εξωγήινους.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τον viral αστροφυσικό Astronio aka Παύλο Καστανά στο «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου. Όπως μοιράστηκε ο επιστήμονας με τον παρουσιαστή, μετά από τις σπουδές του στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το μεταπτυχιακό του στην Αγγλία, ο στόχος του είναι ένας: να εξηγήσειμε απλά λόγια στο κοινό όσα γνωρίζει για το σύμπαν. Συνεχίζοντας, ανέφερε:

«Θα ήθελα πολύ να υπάρχει εξωγήινος πολιτισμός που να μπορεί να φτάσει στη γη. Έχουν γίνει πολλές μελέτες για την κατοικήσιμη ζώνη των πλανητών. […] Δε δέχομαι ότι η αστρολογία επηρεάζει τη μοίρα των ανθρώπων. Αμφισβητώ κατηγορηματικά το γεγονός πως η ημερομηνία γέννησης κάποιου παίζει ρόλο στον χαρακτήρα του. Η επιστημονική μέθοδος έχει καταρρίψει τις θεωρίες των αστρολόγων».

Τέλος σημείωσε: «Αν δεν βάλουν οι άνθρωποι την επιστήμη στη ζωή τους, σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να καταλάβουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν».

