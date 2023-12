Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα: Την σκότωσε μέσα στο σπίτι της

Εντρομοι οι γείτονοες κάλεσαν την Αστυνομία όταν μετά απο φασαρία στο σπίτι της γυναίκας, άκουσαν πυροβολισμούς.

του Μανώλη Ασαριώτη

Νέα γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα, όπου νεκρή από πυροβολισμούς που δέχθηκε μεσα στο σπίτι της ειναι μια γυναίκα 43 ετών, στην Σαλαμίνα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γείτονες άκουσαν φασαρία στο σπίτι της γυναίκας, στα Αμπελάκια και αμέσως μετά άκουσαν πυροβολισμούς και κάλεσαν την Αστυνομία.

Η άτυχη γυναίκα είχε δεχθεί δύο πυροβολισμούς, στο στήθος και στην κοιλιά.

Η γυναίκα που δολοφονήθηκε ήταν διαζευγμένη.

Μαρτυρίες περιοίκων κάνουν λόγο για τσακωμό με νυν ή πρώην σύντροφο της, πριν τους μοιραίους πυροβολισμούς.

