Σπείρα μαστροπών φυλάκιζε και εξέδιδε κοπέλες από τη Λατινική Αμερική (εικόνες)

Πώς η εγκληματική οργάνωση παγίδευε τα θύματά της και τα κατανάγκαζε να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες.

Από το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων (Trafficking), της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση εμπορίας και γενετήσιας εκμετάλλευσης (trafficking) γυναικών με ιθαγένειες χωρών της Λατινικής Αμερικής. Συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου επιχείρηση με τη συνδρομή και την παρουσία εκπροσώπων της EUROPOL, της Ισπανικής Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, κλάδος «Ερευνών Μητροπολιτικής Ασφάλειας» – «Homeland Security Investigations – HSI» (κλιμάκιο του οποίου, έδρευε μέσα στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα), καθώς και των, εξειδικευμένων στη συνδρομή θυμάτων τράφικινγκ, Μη–Κυβερνητικών Οργανώσεων «Our Greece» και «Α21».

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε έξι χώρους κράτησης και καταναγκαστικής σεξουαλικής εργασίας στους οποίους συνελήφθησαν τέσσερα ακόμα άτομα και παρασχέθηκε αστυνομική φύλαξη και συνδρομή σε δέκα γυναίκες θύματα/επιζώσες τράφικινγκ.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα μετά από διάσωση γυναίκας, επιζώσας τράφικινγκ θύματος της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία είχαν εξαπατήσει με σκοπό να ταξιδέψει στην Ελλάδα από τη Βενεζουέλα και με τη χρήση ψυχολογικής βίας και με το πρόσχημα εξόφλησης υπέρογκου χρέους, την υπέβαλαν σε καταναγκαστική σεξουαλική εργασία ενάντια στη θέλησή της.

Όπως προέκυψε από τη συστηματική και ενδελεχή έρευνα, οι έξι συλληφθέντες μαζί με τουλάχιστον τρία ακόμα άτομα, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους, προβαίνοντας στο τράφικινγκ γυναικών.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους λειτουργούσαν με την παρακάτω συγκεκριμένη μεθοδολογία:

μέλος της οργάνωσης αναλάμβανε τον εντοπισμό και την εξαπάτηση αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες βρίσκονταν κατά κύριο λόγο σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική θέση,

οι γυναίκες προσεγγίζονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και με τη χρήση απατηλών μέσων, που αφορούσαν την εύρεση νόμιμης εργασίας, με υψηλές χρηματικές απολαβές και πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης, έτσι καταπείθονταν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα,

οι υποψήφιες γυναίκες καλούνταν να αποστείλουν φωτογραφίες προκειμένου να «εγκριθούν» εμφανισιακά από το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, καθώς και φωτογραφία από το ταξιδιωτικό τους έγγραφο,

τα λοιπά μέλη της εγκληματικής ομάδας, φρόντιζαν για τη λειτουργία των χώρων κράτησης και καταναγκαστικής σεξουαλικής εργασίας και την “παραλαβή” και “επίβλεψη” των θυμάτων, καθώς και για την είσπραξη και παράδοση των αντιτίμων και

και το αρχηγικό μέλος ακολούθως νομιμοποιούσε τα παράνομα αυτά έσοδα, μέσω συμμετοχής σε εταιρίες επενδύσεων, και σε εταιρίες “παροχής υπηρεσιών διαμονής”.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6.382 ευρώ,

κάμερες και καταγραφικά επιτήρησης,

δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές και

και πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων αναφορικά με τη λειτουργία των χώρων κράτησης και καταναγκαστικής σεξουαλικής εργασίας και με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.





Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι οι δέκα γυναίκες θύματα/επιζώσες τράφικινγκ, μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχους ξενώνες φιλοξενίας, στους οποίους και θα παραμείνουν μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός τους τον οποίο οι ίδιες ζήτησαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες σε συνεργασία με αλλοδαπές Αρχές συνεχίζονται.

